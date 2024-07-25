Юпитер в Близнецах. Астролог рассказала, как привлечь успех 25 июля

Что запрещено делать 25 июля, а что принесет успех

Сегодня учтите следующие советы:

неблагоприятный период для посещения парикмахерской

не перенапрягайте зрение

нежелательно употреблять мясные продукты

дела могут принести неожиданные и незапланированные результаты.

Впрочем, 25 июля наступает благоприятный период для новых дел и важных решений, обозначения целей и активных действий, хирургических и стоматологических вмешательств.

"Энергетика времени дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития", - рассказала Соловьева.

Она советует следующее:

одолейте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство

это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода

может быть полезным голодание.

Что нужно сделать 25 июля (иллюстрация: freepik.com)

Главные особенности этого дня

25 июля, рассказывает астролог, день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.

"Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - отметила Соловьева.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - добавила она.

Если ваш бизнес связан с юриспруденцией, путешествиями, образованием и наукой, рассказала Соловьева, то у вас могут появиться шансы на улучшение ситуации.

"Также это благоприятное время для тех, кто имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и прочему. Это прекрасное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - резюмировала астролог.