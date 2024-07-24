Таро-гороскоп на 25 липня: Тельцов накриє ураган проблем, а Терези отримають знак від Всесвіту

У четвер Раки та Леви зможуть все змінити, Тельцям та Овнам варто бути максимально обережними. А Терези отримають особливий знак.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку на 25 липня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала перегорнута карта "Лицар Пентаклей". Подумайте двічі, перш ніж приймати важливі рішення. Вам варто навчитися уникати помилок, це непросто, але цілком реально.

Телець

Вам випала карта "Дев'ятка Жезлів". У вашому житті назріває ураган, під час якого у вас можуть початися серйозні проблеми. Все, що ви намагалися сховати, спливе на поверхню.

Близнюки

Ваша карта на 25 липня - "Королева Мечів". На вас звалиться величезна відповідальність. І лише ви зможете вирішити, що робити далі. Приймайте виклики, якщо ви готові боротися.

Рак

Вам випала мапа "Лицар Жезлів". Цього дня ви отримаєте чимало мотивацій, події вкажуть на те, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Не зупиняйтесь, поразка вам не загрожує.

Лев

Ваша карта на четвер - "Суд". Спробуйте щось нове, настав час попрощатися з минулим. Однак перш ніж спалювати мости обов'язково переконайтеся, що у вас є ключ до майбутнього.

Діва

Вам випала карта "Королева Пентаклів". Наповнюйте своє серце любов'ю, ви зможете багато чого змінити, якщо почнете робити добрі справи. Дозвольте дивам і радісним подіям покращити не лише ваше життя, а й життя тих, хто поруч з вами.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Справедливість". У цей день все матиме особливе значення. Звертайте увагу на знаки згори, вони дуже важливі. Всесвіт хоче вам допомогти.

Скорпіон

Ваша карта на 24 липня - "Четвірка Жезлів". Скористайтеся моментом, цей день подарує вам шанс почати щось по-справжньому грандіозне. І міцний фундамент, що ви можете закласти, назавжди змінить ваше життя.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Сонце". Не піддавайтеся токсичності, якою вас намагаються надсилати люди навколо. Будьте вище за це, адже тільки ви вбережете себе від виснаження.

Козоріг

Ваша карта на четвер - "Світ". Не варто витрачати час на сумніви та вигадані страхи. Не обмежуйтесь малим, ви зможете досягти набагато більше, якщо почнете мислити ширше.

Водолій

Вам випала карта "Четвірка Мечів". Настав час сказати "дякую" тим, хто допоміг вам у скрутну хвилину. Не забувайте тих, хто допоміг вам не впасти на дно.

Риби

Ваша карта на 25 липня - "Паж Кубків". А це означає, що ви зможете подолати будь-які перепони, адже будете сповнені сил. Однак не забувайте про те, що приносить радість вам.