Юноша сел в BlaBlaCar и исчез: странная история в Днепре получила счастливый финал

Отметим, что после таинственного исчезновения Александра Нетеса рано утром 18 февраля неравнодушные украинцы активно распространяли в интернете его приметы. Днем 20-го в сети волонтеры сообщили, что молодой человек уже находится дома.

"Найден! Мужчина дома, спасибо за репост!" - говорится в публикации.

При этом не указывается, что же стало причиной исчезновения парня, и при каких обстоятельствах Александр нашелся. Так, многие вопросы пока остаются без ответов.

Кроме волонтеров, поисками юноши также занимались сотрудники ВП №1 ДРУП ГУНП в Днепропетровской области.

Житель Днепра Александр Нетес поехал на BlaBlacar и пропал на 2 дня, но к счастью в итоге нашелся (фото: facebook.com/poisk.today)