RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Юнак сів у BlaBlaCar і зник: дивна історія в Дніпрі отримала щасливий фінал

Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі 20-річний хлопець поїхав на BlaBlacar і перестав виходити на зв'язок, перелякавши батьків і близьких. На щастя, історія закінчилася благополучно, і юнака вдалося знайти.

Про це 20 лютого передали у Волонтерській групі "Пошук зниклих дітей" на Facebook-сторінці.

Зазначимо, що після таємничого зникнення Олександра Нетеса рано вранці 18 лютого небайдужі українці активно поширювали в інтернеті його прикмети. Вдень 20-го в мережі волонтери повідомили, що молода людина вже перебуває вдома.

"Знайдено! Чоловік вдома, дякую за репост!" - йдеться в публікації.

При цьому не вказується, що ж стало причиною зникнення хлопця, і за яких обставинах Олександр знайшовся. Так, багато питань поки залишаються без відповідей.

Крім волонтерів, пошуками юнакиа також займалися співробітники ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Житель Дніпра Олександр Нетес поїхав на BlaBlacar і зник на 2 дні, але на щастя в результаті знайшовся (фото: facebook.com/poisk.today)

Раніше ми писали про те, що в Києві таксист грубо витягнув пасажирку за ноги з авто, і дівчина отримала струс мозку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДніпротаксиBlaBlaCar
Читайте також
В українських річках виявили небезпечні хімікати і наркотики
Снігопади в Україні: як обласні центри справляються зі сніговим циклоном
Прогноз погоди