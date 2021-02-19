Парень сел в BlaBlaCar и пропал без вести: родные юноши обратились к украинцам
В Днепре пропал мужчина при странных обстоятельствах - 20-летний парень сел в автомобиль, который заказал через приложение BlaBlacar, и вскоре перестал выходить на связь. Прошло уже более суток, а судьба молодого человека до сих пор неизвестна.
Об этом передает местное издание "Наше Місто".
Как стало известно, связь с Александра Нетесом пропала через 20 минут после отъезда вчера рано утром, еще до шести часов.
По словам его отца, водитель BlaBlacar позвонил юноше за полчаса до выезда, и автомобиль ждал Александра возле торгового центра "Наша Правда". Время отправления машины - 5:47 - удалось зафиксировать благодаря его переписке с девушкой. При этом общение в мессенджере оборвалось через 22 минуты, как они тронулись.
Родные парня утверждают, что мобильник Александр полностью зарядил перед выходом.
В 8 утра мама молодого человека снова пыталась выйти с сыном на связь, но безрезультатно. Семья Александра сразу же обратились в полицию.
Отмечается, что в настоящее время неизвестно, куда направлялся парень.
В Днепре пропал 20-летний парень Александр Нетес (фото: nashemisto.dp.ua)
Родные и близкие пропавшего жителя Днепра просят помочь его найти. Для этого представлены особые приметы Александра.
- У пропавшего татуировки почти по всему телу.
- На вид ему около 20-25 лет, рост - около 180-185 см. Волосы русые.
- На парне была шапка серого цвета, он был в черной куртке до колен, на нем были джинсы черного цвета, и черные ботинки.
Телефон для связи с родными Александра: +38(066)6084849.
Житель Днепра Александр Нетес сел в авто BlaBlacar и исчез (фото: nashemisto.dp.ua)
Ранее сообщалось, что в 2019 году водитель сервиса BlaBlaCar изнасиловал молодую девушку по дороге из Одессы в Черкассы, поле чего вспыхнул громкий скандал.
Напомним, недавно в Киеве таксист грубо вытащил пассажирку за ноги из авто, в результате чего девушка получила сотрясение мозга.