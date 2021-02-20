ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Юноша сел в BlaBlaCar и исчез: странная история в Днепре получила счастливый финал

Новина українською → Днепр, Суббота 20 февраля 2021 18:28
Юноша сел в BlaBlaCar и исчез: странная история в Днепре получила счастливый финал В Днепре нашелся парень, который выехал на BlaBlaCar и исчез на 2 дня (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре 20-летний парень уехал на BlaBlacar и перестал выходить на связь, перепугав родителей и близких. К счастью, история закончилась благополучно, и юношу удалось найти.

Об этом 20 февраля передали в Волонтерской группе "Поиск пропавших детей" на Facebook-странице.

Отметим, что после таинственного исчезновения Александра Нетеса рано утром 18 февраля неравнодушные украинцы активно распространяли в интернете его приметы. Днем 20-го в сети волонтеры сообщили, что молодой человек уже находится дома.

"Найден! Мужчина дома, спасибо за репост!" - говорится в публикации.

При этом не указывается, что же стало причиной исчезновения парня, и при каких обстоятельствах Александр нашелся. Так, многие вопросы пока остаются без ответов.

Кроме волонтеров, поисками юноши также занимались сотрудники ВП №1 ДРУП ГУНП в Днепропетровской области.

Юноша сел в BlaBlaCar и исчез: странная история в Днепре получила счастливый финал

Житель Днепра Александр Нетес поехал на BlaBlacar и пропал на 2 дня, но к счастью в итоге нашелся (фото: facebook.com/poisk.today)

Ранее мы писали о том, что в Киеве таксист грубо вытащил пассажирку за ноги из авто, и девушка получила сотрясение мозга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Днепр такси BlaBlaCar
LITE
Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий
Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий