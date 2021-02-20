Юноша сел в BlaBlaCar и исчез: странная история в Днепре получила счастливый финал

В Днепре 20-летний парень уехал на BlaBlacar и перестал выходить на связь , перепугав родителей и близких. К счастью, история закончилась благополучно, и юношу удалось найти.

Об этом 20 февраля передали в Волонтерской группе "Поиск пропавших детей" на Facebook-странице .

Отметим, что после таинственного исчезновения Александра Нетеса рано утром 18 февраля неравнодушные украинцы активно распространяли в интернете его приметы. Днем 20-го в сети волонтеры сообщили, что молодой человек уже находится дома.

"Найден! Мужчина дома, спасибо за репост!" - говорится в публикации.

При этом не указывается, что же стало причиной исчезновения парня, и при каких обстоятельствах Александр нашелся. Так, многие вопросы пока остаются без ответов.

Кроме волонтеров, поисками юноши также занимались сотрудники ВП №1 ДРУП ГУНП в Днепропетровской области.

Житель Днепра Александр Нетес поехал на BlaBlacar и пропал на 2 дня, но к счастью в итоге нашелся (фото: facebook.com/poisk.today)