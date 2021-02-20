Юнак сів у BlaBlaCar і зник: дивна історія в Дніпрі отримала щасливий фінал

У Дніпрі 20-річний хлопець поїхав на BlaBlacar і перестав виходити на зв'язок , перелякавши батьків і близьких. На щастя, історія закінчилася благополучно, і юнака вдалося знайти.

Про це 20 лютого передали у Волонтерській групі "Пошук зниклих дітей" на Facebook-сторінці .

Зазначимо, що після таємничого зникнення Олександра Нетеса рано вранці 18 лютого небайдужі українці активно поширювали в інтернеті його прикмети. Вдень 20-го в мережі волонтери повідомили, що молода людина вже перебуває вдома.

"Знайдено! Чоловік вдома, дякую за репост!" - йдеться в публікації.

При цьому не вказується, що ж стало причиною зникнення хлопця, і за яких обставинах Олександр знайшовся. Так, багато питань поки залишаються без відповідей.

Крім волонтерів, пошуками юнакиа також займалися співробітники ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Житель Дніпра Олександр Нетес поїхав на BlaBlacar і зник на 2 дні, але на щастя в результаті знайшовся (фото: facebook.com/poisk.today)