Юнак сів у BlaBlaCar і зник: дивна історія в Дніпрі отримала щасливий фінал
У Дніпрі 20-річний хлопець поїхав на BlaBlacar і перестав виходити на зв'язок, перелякавши батьків і близьких. На щастя, історія закінчилася благополучно, і юнака вдалося знайти.
Про це 20 лютого передали у Волонтерській групі "Пошук зниклих дітей" на Facebook-сторінці.
Зазначимо, що після таємничого зникнення Олександра Нетеса рано вранці 18 лютого небайдужі українці активно поширювали в інтернеті його прикмети. Вдень 20-го в мережі волонтери повідомили, що молода людина вже перебуває вдома.
"Знайдено! Чоловік вдома, дякую за репост!" - йдеться в публікації.
При цьому не вказується, що ж стало причиною зникнення хлопця, і за яких обставинах Олександр знайшовся. Так, багато питань поки залишаються без відповідей.
Крім волонтерів, пошуками юнакиа також займалися співробітники ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Житель Дніпра Олександр Нетес поїхав на BlaBlacar і зник на 2 дні, але на щастя в результаті знайшовся (фото: facebook.com/poisk.today)
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