Юний Мехмет із серіалу "Величне століття": який вигляд зараз має актор (фото)

Кадр з серіалу "Величне століття"

Свою першу роль Арда Анарат отримав у 2013 році, коли успішно пройшов проби і зіграв підліткового сина Сулеймана і Хюррем.

Хоча його поява на екрані була недовгою, цього виявилося достатньо, щоб глядачі помітили його талант.

Після здобуття світової популярності, Анарат вирішив продовжити акторську кар'єру, одночасно продовжуючи навчання у французькій школі Notre Dame De Sion. Й

Його наступна роль у серіалі "Галіп Дервіш" не справила великого враження на шанувальників турецьких драм, але продюсери відразу ж побачили в ньому справжній талант.

Кадр із серіалу "Воскреслий Ертугрул"

Арда почав отримувати запрошення зніматися у найрейтинговіших проєктах. Його роль у серіалі "Воскреслий Ертугрул" переконливо продемонструвала глядачам і критикам його справжній талант.

Образ Дюндара, який він втілив, виявився настільки достовірним і багатогранним, що наразі складно уявити на його місці іншого актора.

Кар'єра актора продовжила стрімко розвиватися, і кожен новий проект за участю Анарата незмінно досягав високих рейтингів.

Сьогодні Анарату вже 24 роки, і він, як і раніше, залишається затребуваним актором у кіно.

У вільний час Арда не тільки працює над вдосконаленням акторської майстерності, а й проводить час із друзями. Він вважає за краще відпочивати на природі та грати в хокей.

Арда Анарат (фото: instagram.com/ardaanarat)