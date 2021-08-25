"Девочка Украина" заставила плакать миллионы людей: смотрите трогательное видео

Девочка приняла участие в театральной постановке о ключевых этапах развития Украины, подарила цветы одному из командиров и проникновенно спела песню про Украину после завершения военного марша. Диктор не назвал ее имени.

Отметим, что малышка исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". Юная украинка стояла в центре огромного сине-желтого цветка, украшенного трезубцами – символа 30-летия Независимости Украины.

Цветок двигался по Крещатику, а пение было слышно по всему центру столицы. Душевное исполнение девочкой песни не оставило никого равнодушным. Некоторые украинцы плакали от такого душевного исполнения композиции.



В комментариях украинцы не смогли скрыть своих эмоций.

Душевна пісня, мила дівчинка і незрівнянна квітка, з пелюстками, прикрашеними нашим національним гербом-Тризубом!

Ця дівчинка - це Ангел божий!!! Яке чутливе і красиве виконання, просто небесно. Гордимось тобою Україно. Слава Україні!!!

Чарівна дівчинка, чарівний спів, шикарна пісня, шикарний Петриненко! Слава Україні!

Щемливе виконання пісні! З Днем народження, моя рідна Україно!!!

Юна дівчинка - україночка перевершила всіх. Автори ідеї молодці. Всьому світові показали суть українців. Браво.

Кто же эта "девочка - Украина"?

Выяснилось, что девочку, которая стала звездой зовут Есения Селезнева. Ей 10 лет и она участвовала в "Голосе страны". У девочки есть своя страничка в Instagram, где она публикует свои фотографии. К слову, на одном из снимков она сфотографирована с Валерием Меладзе на фестивале Atlas Weekend.

Есения Селезнева (instagram.com/esenia.seleznova)