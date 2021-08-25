"Девочка Украина" заставила плакать миллионы людей: смотрите трогательное видео

Парад ко Дню Независимости Украины прошел в Киеве 24 августа. На нем стала звездой маленькая девочка, имя которой родители попросили не называть.
Видео с ней опубликовано на YouTube.
Девочка приняла участие в театральной постановке о ключевых этапах развития Украины, подарила цветы одному из командиров и проникновенно спела песню про Украину после завершения военного марша. Диктор не назвал ее имени.
Отметим, что малышка исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". Юная украинка стояла в центре огромного сине-желтого цветка, украшенного трезубцами – символа 30-летия Независимости Украины.
Цветок двигался по Крещатику, а пение было слышно по всему центру столицы. Душевное исполнение девочкой песни не оставило никого равнодушным. Некоторые украинцы плакали от такого душевного исполнения композиции.
В комментариях украинцы не смогли скрыть своих эмоций.
Выяснилось, что девочку, которая стала звездой зовут Есения Селезнева. Ей 10 лет и она участвовала в "Голосе страны". У девочки есть своя страничка в Instagram, где она публикует свои фотографии. К слову, на одном из снимков она сфотографирована с Валерием Меладзе на фестивале Atlas Weekend.
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