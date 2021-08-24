В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости

В рамках празднования Дня независимости Украины в Киеве проходит речной парад. В нем принимают участие катера и лодки Военно-морских сил и Государственной пограничной службы, а также полиции и других органов.

Отметим, от Военно-морских сил в параде принимают участие бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и "Коростень", а также десантный катер "Сватово". Также от армии будут две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.

От Морской охраны Госпогранслужбы примут участие: два катера Safe Boat, катер проекта UMS-1000; катер Safe Boat 27 - один из двух, которые США передали пограничникам в 2019 году.

Кроме того, в параде участвуют судна полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также авиация.