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В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости

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Киев, Вторник 24 августа 2021 14:33
В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости Фото: катер пограничников на параде (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

В рамках празднования Дня независимости Украины в Киеве проходит речной парад. В нем принимают участие катера и лодки Военно-морских сил и Государственной пограничной службы, а также полиции и других органов.

РБК-Украина следит за первым подобным речным парадом.

Отметим, от Военно-морских сил в параде принимают участие бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и "Коростень", а также десантный катер "Сватово". Также от армии будут две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.

От Морской охраны Госпогранслужбы примут участие: два катера Safe Boat, катер проекта UMS-1000; катер Safe Boat 27 - один из двух, которые США передали пограничникам в 2019 году.

Кроме того, в параде участвуют судна полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также авиация.

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День независимости Украины Парад на День Независимости
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В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости
В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости
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