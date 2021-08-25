"Дівчинка Україна" змусила плакати мільйони людей: дивіться зворушливе відео

Парад до Дня Незалежності України пройшов у Києві 24 серпня. На ньому стала зіркою маленька дівчинка.
Відео з нею активно публікують в YouTube та інших соціальних мережах. Кадри, які облетіли вже не тільки всю Україну, а й весь світ, не залишають байдужими нікого!
Дівчинка взяла участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України.
Також вона подарувала квіти одному з командирів і проникливо заспівала пісню про Україну після завершення військового маршу.
Відзначимо, що зірочка виконала легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна". Юна українка стояла в центрі величезної синьо-жовтої квітки, прикрашеної тризубами - символу 30-річчя Незалежності України.
Квітка рухалася Хрещатиком, а спів було чутно по всьому центру столиці.
Душевне виконання дівчинкою пісні не залишило нікого байдужим. Багато українців на Майдані і біля екранів плакали від такого душевного виконання композиції.
У коментарях сотні тисяч людей не можуть приховати своїх емоцій.
З'ясувалося, що дівчинку, яка стала зіркою, звуть Єсенія Селезньова. Їй 10 років, вона брала участь в шоу "Голос. Діти" і перемагала в багатьох пісенних конкурсах. Також активно займається танцями. Живе маленька зірка в Києві.
Єсенія Селезньова (фото: instagram.com/esenia.seleznova)
До слова, квіти на параді вона вручала не своєму батькові, як багато хто думає, а військовому, підполковнику Володимиру Федченку, який ще кілька місяців тому очолював танкову бригаду.
Єсенія Селезньова та Володимир Федченко (фото: instagram.com/esenia.seleznova)
У дівчинки є своя сторінка в Instagram, де вона публікує свої фотографії.
До слова, на одному зі знімків вона сфотографована з Валерієм Меладзе на фестивалі Atlas Weekend.
Єсенія Селезньова (фото: instagram.com/esenia.seleznova)
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