"Дівчинка Україна" змусила плакати мільйони людей: дивіться зворушливе відео

Дівчинка взяла участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України.



Також вона подарувала квіти одному з командирів і проникливо заспівала пісню про Україну після завершення військового маршу.

Відзначимо, що зірочка виконала легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна". Юна українка стояла в центрі величезної синьо-жовтої квітки, прикрашеної тризубами - символу 30-річчя Незалежності України.

Квітка рухалася Хрещатиком, а спів було чутно по всьому центру столиці.

Душевне виконання дівчинкою пісні не залишило нікого байдужим. Багато українців на Майдані і біля екранів плакали від такого душевного виконання композиції.



У коментарях сотні тисяч людей не можуть приховати своїх емоцій.

Душевна пісня, мила дівчинка і незрівнянна квітка, з пелюстками, прикрашеними нашим національним гербом-тризубом!

Ця дівчинка - це Ангел божий!!! Яке чутливе і красиве виконання, просто небесно. Гордимось тобою Україно. Слава Україні!!!

Чарівна дівчинка, чарівний спів, шикарна пісня, шикарний Петриненко! Слава Україні!

Щемливе виконання пісні! З Днем народження, моя рідна Україно!!!

Юна дівчинка - україночка перевершила всіх. Автори ідеї молодці. Всьому світові показали суть українців. Браво.

Хто ж ця "Дівчина Україна"?

З'ясувалося, що дівчинку, яка стала зіркою, звуть Єсенія Селезньова. Їй 10 років, вона брала участь в шоу "Голос. Діти" і перемагала в багатьох пісенних конкурсах. Також активно займається танцями. Живе маленька зірка в Києві.

Єсенія Селезньова (фото: instagram.com/esenia.seleznova)

До слова, квіти на параді вона вручала не своєму батькові, як багато хто думає, а військовому, підполковнику Володимиру Федченку, який ще кілька місяців тому очолював танкову бригаду.

Єсенія Селезньова та Володимир Федченко (фото: instagram.com/esenia.seleznova)

У дівчинки є своя сторінка в Instagram, де вона публікує свої фотографії.

До слова, на одному зі знімків вона сфотографована з Валерієм Меладзе на фестивалі Atlas Weekend.

Єсенія Селезньова (фото: instagram.com/esenia.seleznova)