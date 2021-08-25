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"Дівчинка Україна" змусила плакати мільйони людей: дивіться зворушливе відео

Автор: Людмила Жукова

Парад до Дня Незалежності України пройшов у Києві 24 серпня. На ньому стала зіркою маленька дівчинка.

Відео з нею активно публікують в YouTube та інших соціальних мережах. Кадри, які облетіли вже не тільки всю Україну, а й весь світ, не залишають байдужими нікого!

Дівчинка взяла участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України.


Також вона подарувала квіти одному з командирів і проникливо заспівала пісню про Україну після завершення військового маршу.

Відзначимо, що зірочка виконала легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна". Юна українка стояла в центрі величезної синьо-жовтої квітки, прикрашеної тризубами - символу 30-річчя Незалежності України.

Квітка рухалася Хрещатиком, а спів було чутно по всьому центру столиці.

Душевне виконання дівчинкою пісні не залишило нікого байдужим. Багато українців на Майдані і біля екранів плакали від такого душевного виконання композиції.


У коментарях сотні тисяч людей не можуть приховати своїх емоцій.

  • Душевна пісня, мила дівчинка і незрівнянна квітка, з пелюстками, прикрашеними нашим національним гербом-тризубом!
  • Ця дівчинка - це Ангел божий!!! Яке чутливе і красиве виконання, просто небесно. Гордимось тобою Україно. Слава Україні!!!
  • Чарівна дівчинка, чарівний спів, шикарна пісня, шикарний Петриненко! Слава Україні!
  • Щемливе виконання пісні! З Днем народження, моя рідна Україно!!!
  • Юна дівчинка - україночка перевершила всіх. Автори ідеї молодці. Всьому світові показали суть українців. Браво.

Хто ж ця "Дівчина Україна"?

З'ясувалося, що дівчинку, яка стала зіркою, звуть Єсенія Селезньова. Їй 10 років, вона брала участь в шоу "Голос. Діти" і перемагала в багатьох пісенних конкурсах. Також активно займається танцями. Живе маленька зірка в Києві.

Єсенія Селезньова (фото: instagram.com/esenia.seleznova)

До слова, квіти на параді вона вручала не своєму батькові, як багато хто думає, а військовому, підполковнику Володимиру Федченку, який ще кілька місяців тому очолював танкову бригаду.

Єсенія Селезньова та Володимир Федченко (фото: instagram.com/esenia.seleznova)

У дівчинки є своя сторінка в Instagram, де вона публікує свої фотографії.

До слова, на одному зі знімків вона сфотографована з Валерієм Меладзе на фестивалі Atlas Weekend.

Єсенія Селезньова (фото: instagram.com/esenia.seleznova)

Як ми раніше писали, затверджений зі скандалом у Раді Великий герб пообіцяли виправити.

Також читайте про те, як на концерті до Дня Незалежності "воскресили" Кузьму Скрябіна.

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