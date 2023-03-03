"Лапав і приставав": учасниця дитячого хору звинуватила заслуженого вчителя України у зґвалтуванні

Що відомо про інцидент

Героїня розпочинає оповідь зі слів, що завжди винен гвалтівник, однак, за її словами, це правило не діє у дитячому хорі "Зірниця". Дівчина розповідає, що стала однією з тих учасниць колективу, яких домагався та гвалтував заслужений вчитель України.

Анна потрапила до хору, коли їй було 12 років. На той момент вона лише переїхала до нового міста, ще не мала друзів, але натомість багато комплексів, чим і скористався кривдник.

"Після концерту я пішла занести костюм. З викладачів тоді був тільки "він". Це було після Нового року. "Він" почав мене вітати зі святами, поцілував у щоку - раз, поцілував в іншу щоку - два, засмоктав у губи, тримаючи руки на моїх грудях - три", - ділиться спогадами постраждала.

Вона пише, що часто викладачі брали собі певні голоси, щоб займатися з ними окремо. Анну завжди брав саме звинувачуваний, зі слів дівчини. За її словами, домагання були навіть у поїздках.

"У 2015 році після концерту у Скадовську ми їхали плацкартом додому, на який "він" купив білети та розпорядився місцями таким чином, що він був на нижній полиці, а з правого боку якраз моє місце знизу. Вночі я прокидалася від того, що він лапає мене. Навкруги усі сплять. А навпроти нього на верхній полиці спить його дружина, яка також є керівником цього хору", - пише дівчина.

Їхня з дружиною різниця у віці 35 років: йому 70, їй 35. Його дружина колись дитиною прийшла в хор, і він також почав домагатися її. Зрештою вона народила йому двох синів і стала працювати разом із новоспеченим чоловіком.

Яке покарання спіткало гвалтівника

У 22 роки Анна Хижняк розповіла усе чоловікові та батькам. Вони влаштували зустріч з адміністрацією хору, на якій дівчина все чесно розповіла.

У результаті Заслуженого вчителя України було звільнено. Якщо пошукати інформацію про хор "Зірниця" і його керівника, то можна знайти ім'я Мережина Павла Васильовича.

Попри те, що Анна не називає ім'я свого кривдника, можна припустити, що це саме він. Нині в хорі залишилися працювати два хормейстери: Олена Мережина, дружина Павла, і його дочка Ірина Косенко.