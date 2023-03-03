Юная певица обвинила заслуженного учителя Украины в изнасиловании: "лапанье, приставание, секс"

Что известно об инциденте

Героиня начинает рассказ со слов, что всегда виноват насильник, однако, по ее словам, это правило не действует в детском хоре "Зірниця". Девушка рассказывает, что стала одной из участниц коллектива, которых домогался и насиловал заслуженный учитель Украины.

Анна попала в хор, когда ей было 12 лет. На тот момент она только переехала в новый город, еще не имела друзей, но много комплексов, чем и воспользовался обидчик.

"После концерта я пошла занести костюм. Из преподавателей тогда был только "он". Это было после Нового Года. "Он" начал меня поздравлять с праздниками, поцеловал в щеку - раз, поцеловал в другую щеку - два, засосал в губы, держа руки на моей груди - три", - делится воспоминаниями пострадавшая.

Она пишет, что часто преподаватели брали для себя определенные голоса, что заниматься с ними в отдельности. Анну всегда брал именно насильник. По ее словам, притязания были даже в поездках.

"В 2015 году после концерта в Скадовске мы ехали плацкартом домой, на который он купил билеты и распорядился местами таким образом, что он был на нижней полке, а с правой стороны как раз мое место снизу. Ночью я просыпалась от того, что он лапает меня. Вокруг все спят. А напротив него на верхней полке спит его жена, которая тоже является руководителем этого хора", - пишет девушка.

Их с женой разница в возрасте 35 лет: ему 70, ей 35. Его жена когда-то ребенком пришла в хор, и он тоже стал домогаться ее. В конце концов, она родила ему двух сыновей и стала работать вместе с новоиспеченным мужем.

Какое наказание постигло насильника

В 22 года Анна Хижняк рассказала все мужчине и родителям. Они устроили встречу с администрацией хора, на которой она все честно рассказала.

В результате Заслуженный учитель Украины был уволен. Если поискать информацию о хоре "Зірниця" и его руководителе, то можно найти имя Мережина Павла Васильевича.

Несмотря на то, что Анна не называет имени своего обидчика, можно предположить, что это именно он. Сейчас в хоре остались работать два хормейстера: Елена Мережина, жена Павла, и его дочь Ирина Косенко.