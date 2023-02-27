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Погрожували навіть вбити. Під Києвом жінка зі співмешканцем катували малолітніх дітей

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 15:18
Погрожували навіть вбити. Під Києвом жінка зі співмешканцем катували малолітніх дітей Поліція затримала пару, яка катувала малолітніх дітей (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом затримали жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зґвалтуванні та катуванні трьох малолітніх дітей. Пара тривалий час знущалися з дітей віком 3, 5 та 11 років та погрожувала їм вбивством.

Про це повідомляє Офіс головного прокурора у Telegram.

Що відомо про злочин

З даними слідства, діти проживали в антисанітарних умовах. Їм не давали їжу, натомість змушували їсти фекалії. Малечу часто карали, ставили на коліна і змушували тримати руки, піднятими вгору. Жінка погрожувала дітям вбивством та закривала їм рот ганчіркою, щоб сусіди не чули плачу.

Співмешканці зловживали спиртним та часто влаштовували сварки, що переростали в бійку. Це все відбувалося на очах дітей.

Також правоохоронці зазначають, що матір показувала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними.

Яке покарання загрожує злочинцям

Поліція скерувала до суду клопотання про обрання жінці та її співмешканцю запобіжних заходів.

Дітей вилучили із родини, зараз вони знаходяться під опікою патронатних служб.

Парі повідомили про підозру за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми.

Зараз триває досудове розслідування. Про те, які конкретні терміни ув'язнення загрожують парі, правоохоронці поки не повідомляють.

Погрожували навіть вбити. Під Києвом жінка зі співмешканцем катували малолітніх дітейПогрожували навіть вбити. Під Києвом жінка зі співмешканцем катували малолітніх дітейЗатримана пара, яку підозрюють у насиллі над дітьми (фото: Офіс головного прокурора/Telegram)

Раніше ми розповідали про те, що у Вінниці затримали рецидивіста, який вербував в'язнів в Україні до ПВК "Вагнера".

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