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Популярный украинский певец опозорился: не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)

Автор: Styler

В среду, 12 мая, состоялась десятая церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA 2021. Украинский музыкант Олег Кензов победил в номинации "Лучший эстрадный хит", и исполнил свою песню "Обстановка по кайфу" на сцене Дворца "Украина". При этом произошел конфуз, на начале песни микрофон не включился, а фонограма с записанным бэк-вокалом играла.

Артист около минуты ходил по сцене и ждал пока ему включат микрофон. Несмотря на это, Кензов не растерялся и попросил зал поддержать его. После чего ему бурно аплодировали. А дальше микрофон начал работать, и певец исполнил свой хит.

"Ну, было бы странно, если бы это случилось не со мной", - прокомментировал со сцены Кензов.

На премии YUNA 2021 у Олега Кензова не включился микрофон (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.

  • Мем года;
  • Большой молодец;
  • Олег ты супер!!!
  • Молодец, не растерялся;
  • Что это было?
  • Почему говорит он, а стыдно мне?
  • Круто, что его выключили, так и надо;
  • Что происходит? А почему он пытается быть похожим на кавказца? Насчет вокала - слаб. Но песня хит.

Напомним, на музыкальной премии YUNA 2021 в номинации "Лучшая исполнительница года" победила украинская рэп-звезда Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко.

Мы также писали о том, что всплыли первые фото сцены грандиозного шоу "Евровидение 2021".

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