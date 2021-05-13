Популярний український співак зганьбився: не включився мікрофон, поки грала фонограма (відео)

У середу, 12 травня, відбулася десята церемонія нагородження національної музичної премії YUNA 2021. Український музикант Олег Кензов переміг у номінації "Кращий естрадний хіт", і виконав свою пісню "Обстановка по кайфу" на сцені Палацу "Україна". При цьому стався конфуз, на початку пісні мікрофон не включився, а фонограма із записаним бек-вокалом грала.
Артист близько хвилини ходив по сцені і чекав поки йому включать мікрофон. Незважаючи на це, Кензов не розгубився і попросив зал підтримати його. Після чого йому бурхливо аплодували. А далі мікрофон почав працювати, і співак виконав свій хіт.
"Ну, було б дивно, якби це сталося не зі мною", - прокоментував зі сцени Кензов.
На премії YUNA 2021 у Олега Кензова не включився мікрофон (відео: YouTube)
Користувачі Мережі також прокоментували інцидент.
Нагадаємо, на музичній премії YUNA 2021 в номінації "Краща виконавиця року" перемогла українська реп-зірка Alyona Alyona, справжнє ім'я якої Олена Савраненко.
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