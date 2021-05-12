ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

YUNA 2021: названа лауреатка главной музыкальной премии Украины (фото)

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 22:09
YUNA 2021: названа лауреатка главной музыкальной премии Украины (фото) Фото: YUNA 2021 (yuna.ua)
Автор: Владимир Костырин

На десятой церемонии награждения национальной музыкальной премии YUNA 2021 назвали имя артистки, которую признали "Лучшей исполнительницей года". Победа в престижной номинации досталась украинской рэп-звезде Alyona Alyona (Алена Савраненко).

Исполнительница 12 мая уже опубликовала кадры с триумфальной статуэткой в руках в своем Instagram в stories.

Нужно сказать, что Alyona Alyona впервые празднует викторию в этой номинации.

Кроме нее, за статуэтку боролись также такие звезды, как Настя Каменских (NK), Оля Полякова, Alina Pash и Jerry Heil.

"Я - исполнительница года по версии YUNA", - лаконично подписала видео с наградой в зале сама Alyona Alyona.

YUNA 2021: названа лауреатка главной музыкальной премии Украины (фото)

Alyona Alyona на премии YUNA 2021 была признана "Лучшей исполнительницей года" (фото: instagram.com/stories/alyona.alyona.official)

Теперь она приобщилась в когорте других лауреаток, которых удостаивали премией в этой номинации в прошлые годы: это Ирина Билык, Тина Кароль, Настя Каменских и другие звезды.

YUNA 2021: названа лауреатка главной музыкальной премии Украины (фото)

Alyona Alyona (фото: instagram.com/stories/alyona.alyona.official)

Десятая, юбилейная церемония награждения с оглашением всех победителей состоялась в киевском Дворце "Украина".

Напомним, что за право стать "Лучшим исполнителем года" тягаются KHAYAT, Макс Барских, Монатик, Артем Пивоваров и Сергей Бабкин.

Ранее мы сообщали, что появился полный список номинантов престижной музыкальной премии YUNA 2021.

Напомним, недавно Alyona Alyona призналась, что за время карантина она поправилась на 15 килограммов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса музыка премия шоу-бизнес Alyona Alyona
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото