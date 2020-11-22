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Юг Италии ушел под воду: фото и видео разрушительного наводнения

Автор: Роман Мирончук

Юг Италии накрыло сильное наводнение

Италия переживает тяжелые времена из-за сильного наводнения на юге страны, которое началось после мощных осадков. Больше всего от стихии пострадали провинции Кротоне и Палермо.

В нескольких регионах Италии объявлен оранжевый уровень тревоги. В Мелиссе, в провинции Кротоне, мост рухнул из-за сильных дождей. К счастью на мосту людей не было, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщает местное издание ANSA.

Разрушенный мост в Италии (фото: ansa.it)

Некоторые автомобильные дороги перекрыты, из-за чего нарушено транспортное сообщение. После стихии людям было сложно добраться поездом до аэропорта Палермо, но позже железнодорожное движение все же стабилизировалось.

Наводнение в Италии (фото: twitter.com/Rvaticanaitalia)

Островная часть Италии также испытывает проблемы. Так на Липарских островах, которые находятся к северу от Сицилии, бушуют мощные порывы ветра. При этом с субботы, 21 ноября, нет сообщения с материком.

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Наводнение в Италии (фото: twitter.com/jackdaw_writes)

Синоптики говорят о том, что непогода будет сохраняться в течение дня. Метеорологи предупредили о штормовом ветре. При этом самые мощные порывы ветра наблюдаются на побережье.

Наводнение в Италии (видео: YouTube)

Напомним, в начале ноября мощный тайфун накрыл Филиппины. В результате стихии более 300 домов были погребены под вулканическими породами и грязевыми потоками из вулкана Майон.

Ранее разрушительный ураган со смерчем и ливнями обрушились на Украину. Сильный ветер срывал кровли домов и вырывал деревья из земли.

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