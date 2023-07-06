Яйця у сирниках потрібні чи ні: чим їх можна легко замінити

Чи потрібні яйця в сирниках

Вважається, що сирники краще триматимуть форму і їх смак буде краще, якщо при замішуванні тіста обов'язково додати яйце. Але досвідчені кулінари впевнені, що цей інгредієнт не обов'язковий для приготування смачних сирників.

Зазвичай яйця додають, щоб збереглася форма напівфабрикату, і страва на сковороді не розповзалася. Проте кухарі вважають, що додавати потрібно лише жовток і його вистачить як мінімум на 500 г сиру.

А чим можна замінити яйця у сирниках?

Основна функція яйця – з'єднати між собою компоненти страви так, щоб при запіканні чи смаженні вони не розвалилися в кашу.

Тому замінити яйця можна дуже легко – будь-яким продуктом, який має такі ж скріплюючі властивості.

Що можна використати:

банан

манка

вівсянка

рисове або пшеничне борошно

сметана

Кулінари наголошують, що додавати таких продуктів багато не потрібно, щоб не зіпсувати неповторний смак сирників. Наприклад, на 500 г сиру достатньо буде 1 банана.

А якщо ви хочете використовувати сметану, то вистачить 2 столові ложки.

Рецепт ідеальних сирників

Сир сухий, жирністю 5% або 9% - 500 г

Банан – 1 шт.

Борошно - 2 ст. ложки (можна взяти трохи більше, залежить від вологості сиру та ваги банана)

Цукор – 1 ст. ложка

Якщо сир не дуже сухий, його потрібно трохи віджати. Для цього складіть його в марлю і трохи стисніть, щоб зайва волога пішла. Можна залишити над мискою в друшляку, щоб рідина могла стекти. Потім сир перебийте разом із бананом – до однорідної маси.

Додайте в сир цукор і борошно і ретельно вимішайте. Якщо маса добре тримає форму, то може вистачити й 1 ложки борошна. Якщо тісто дуже рідке і сирники не ліпляться, додайте ще трохи борошна і добре вимісіть тісто.

Поверхню присипте борошном та сформуйте руками сирники. Вони мають добре тримати форму.

Поставте сковороду на вогонь, додайте трохи олії та трохи вершкового масла, дайте йому нагрітися. Потім викладайте сирники та смажте до рум'яної скоринки 3-4 хвилини з кожного боку на помірному вогні. Можна накрити сковороду кришкою, щоби сирники добре пропеклися всередині.

Готові сирники викладайте спочатку на паперовий рушник, щоб зайвий жир увібрався.