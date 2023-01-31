Яйця по-новому. В Україні хочуть внести зміни до продажу яєць
У Міністерстві агрополітики з'явився проєкт наказу, який передбачає зміни у вимогах до продажу яєць. Перед тим, як виставити на прилавок, яйця ділитимуть за класами та вагою.
Про це йдеться в тексті наказу на сайті Мінагро.
Що нового чекає на яйця
Курячі яйця планують поділити на два класи "А" та "В". Перші повинні бути чистими, шкарлупка - непошкодженою, жовток - малорухливий, без чітких контурів. Також від яйця не повинно бути сторонніх запахів.
Крім того, "першокласні" яйця поділять за вагою:
- XL (дуже великі): вага понад 73 грами
- L (великі): вага понад 63 грами, але менше за 73 грами
- М (середні): вага понад 53 грами, проте менше ніж 63 грами
- S (малі): вага менше ніж 53 грами
Решта яєць, що не відповідають вимогам класу "А", належать до класу "В".
Вимоги також торкнулися штампування яєць, маркування контейнерів та транспортної тари для яєць.
Скільки в Україні коштують яйця
Середня ціна на десяток яєць в Україні складає 70 гривень.
Індекс споживчих цін на яйця у січні 2023 склав 100, 61%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 0,61%.
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Зараз спостерігається незначне підвищення в ціні. Воно складає приблизно 50 копійок. Проте експерти заспокоюють, що зниження ймовірне вже після завершення всіх зимових свят.
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