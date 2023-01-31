Яйца по-новому. В Украине хотят внести изменения в продажу яиц

В Министерстве агрополитики появился проект указа, предусматривающий изменения в требованиях к продаже яиц. Перед тем, как выставить на прилавок, яйца будут делить по классам и весу.

Об этом говорится в тексте приказа на сайте Минагро.

Что нового ждет яйца

Куриные яйца планируют разделить на два класса "А" и "В". Первые должны быть чистыми, скорлупка - неповрежденной, желток - малоподвижный, без четких контуров. Также от яйца не должно быть посторонних запахов.

Кроме того, "первоклассные" яйца разделят по весу:

XL (очень большие): вес свыше 73 грамма

L (большие): вес свыше 63 г, но менее 73 г

М (средние): вес свыше 53 г, однако менее 63 г

S (малые): вес менее 53 грамма

Остальные яйца, не отвечающие требованиям класса "А", относятся к классу "В".

Требования также коснулись штамповки яиц, маркировки контейнеров и транспортной тары для яиц.

Сколько в Украине стоят яйца

Средняя цена десятка яиц в Украине составляет 70 гривен.

Индекс потребительских цен на яйца в январе 2023 составил 100,61%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 0,61%.

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Сейчас наблюдается незначительное повышение цены. Оно составляет около 50 копеек. Однако эксперты успокаивают, что понижение вероятно уже после завершения всех зимних праздников.