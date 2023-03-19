Яйця і холестерин: експерт пояснив, яка кількість цього продукту є безпечною для організму

Як впливають яйця на рівень холестерину в організмі

Яйця - популярний і дуже поживний продукт, багатий на вітаміни, мінерали, антиоксиданти, білок і жир.

"Ви, напевно, чули, що холестерин, який міститься в яйцях, сприяє серцевим захворюванням. Протягом багатьох років це переконання звучало усюди, що спонукало деяких людей навіть почати відмовлятись від вживання яєць", - каже експерт.

За словами Бойка, нещодавні дослідження показують, що зв’язок між вживанням яєць і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань може бути не таким сильним, як вважалося раніше, хоча на цю тему все ще багато суперечок.

Що показують дослідження

Дослідження показують, що надмірна кількість холестерину, насичених жирів та трансжирів з будь-якого джерела може підвищити рівень холестерину у крові. Особливо "поганого" холестерину, що згодом призводить серцевих захворювань.

Дієтичні асоціації колись рекомендували вживати не більше 200-300 г холестерину на день, залежно від факторів ризику серцевих захворювань. Сніданок із 2-3 яєць міг легко перевищити цю норму. Однак згодом ці рекомендації змінили - тепер не обмежують кількість холестерину для споживання.

Втім фахівці радять обмежити споживання насичених жирів (тваринного походження), щоб підтримувати рівень холестерину в крові у межах норми. До речі, одне яйце - 6 грамів насичених жирів.

Яйця мають високий вміст холестерину, але це не єдина їжа, яка впливає на рівень цієї речовини в організмі.

Високий холестерин у крові може бути результатом таких дієт:

із високим вмістом насичених жирів. Масло, сир й оброблене м'ясо підвищують рівень "поганого" холестерину.

із високим вмістом трансжирів. Такі містяться у фастфудах, випічці, обробленому маргарині та жирі.

з низьким вмістом клітковини. Щоб цього не допустити варто у раціон вводити овес, квасолю, горох, насіння, фрукти. Це допоможе знизити рівень "поганого" холестерину та ризик серцевих захворювань.

"Тому, коли ви намагаєтесь вирішити скільки їсти яєць безпечно щодня, важливо враховувати весь свій раціон. Якщо ви не їсте багато інших продуктів, які містять холестерин, ви можете їсти більше яєць", - пояснює Бойко.

Також тренер зазначає, що яйця є поживним джерелом білка. І для здорових дорослих людей споживання 1-2 яєць на добу є безпечним.