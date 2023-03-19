Яйця і холестерин: експерт пояснив, яка кількість цього продукту є безпечною для організму

Яйця є основою у раціоні для багатьох людей, особливо для спортсменів. Адже цей продукт поживний і є цінним джерелом білка. Втім яйця місять багато холестерину. А, як відомо, високий рівень цієї речовини в організмі - шкодить здоров'ю.
Про те, скільки яєць безпечно їсти щодня та як вони впливають на холестерин у крові, розповів спортивний тренер Леонід Бойко на своїй сторінці в Instsgram.
Яйця - популярний і дуже поживний продукт, багатий на вітаміни, мінерали, антиоксиданти, білок і жир.
"Ви, напевно, чули, що холестерин, який міститься в яйцях, сприяє серцевим захворюванням. Протягом багатьох років це переконання звучало усюди, що спонукало деяких людей навіть почати відмовлятись від вживання яєць", - каже експерт.
За словами Бойка, нещодавні дослідження показують, що зв’язок між вживанням яєць і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань може бути не таким сильним, як вважалося раніше, хоча на цю тему все ще багато суперечок.
Дослідження показують, що надмірна кількість холестерину, насичених жирів та трансжирів з будь-якого джерела може підвищити рівень холестерину у крові. Особливо "поганого" холестерину, що згодом призводить серцевих захворювань.
Дієтичні асоціації колись рекомендували вживати не більше 200-300 г холестерину на день, залежно від факторів ризику серцевих захворювань. Сніданок із 2-3 яєць міг легко перевищити цю норму. Однак згодом ці рекомендації змінили - тепер не обмежують кількість холестерину для споживання.
Втім фахівці радять обмежити споживання насичених жирів (тваринного походження), щоб підтримувати рівень холестерину в крові у межах норми. До речі, одне яйце - 6 грамів насичених жирів.
Яйця мають високий вміст холестерину, але це не єдина їжа, яка впливає на рівень цієї речовини в організмі.
Високий холестерин у крові може бути результатом таких дієт:
"Тому, коли ви намагаєтесь вирішити скільки їсти яєць безпечно щодня, важливо враховувати весь свій раціон. Якщо ви не їсте багато інших продуктів, які містять холестерин, ви можете їсти більше яєць", - пояснює Бойко.
Також тренер зазначає, що яйця є поживним джерелом білка. І для здорових дорослих людей споживання 1-2 яєць на добу є безпечним.
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