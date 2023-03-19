Яйца и холестерин: эксперт объяснил, какое количество этого продукта безопасно для организма

Как влияют яйца на уровень холестерина в организме

Яйца - популярный и очень питательный продукт, богатый витаминами, минералами, антиоксидантами, белком и жиром.

"Вы, наверное, слышали, что холестерин, содержащийся в яйцах, способствует сердечным заболеваниям. В течение многих лет это убеждение звучало всюду, что побудило некоторых людей даже начать отказываться от употребления яиц", - говорит эксперт.

По словам Бойко, недавние исследования показывают, что связь между употреблением яиц и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний может быть не такой сильной, как считалось ранее, хотя на эту тему все еще много споров.

Что показывают исследования

Исследования показывают, что избыточное количество холестерина, насыщенных жиров и трансжиров из любого источника может повысить уровень холестерина в крови. Особенно "плохого" холестерина, что впоследствии сердечных заболеваний.

Диетические ассоциации, когда-то рекомендовали употреблять не более 200-300 г холестерина в день, в зависимости от факторов риска сердечных заболеваний. Завтрак из 2-3 яиц мог легко превысить эту норму. Однако впоследствии эти рекомендации изменили - теперь не ограничивают количество холестерина для потребления.

Впрочем, специалисты советуют ограничить употребление насыщенных жиров (животного происхождения), чтобы поддерживать уровень холестерина в крови в пределах нормы. Кстати, одно яйцо - 6 граммов насыщенных жиров.

Яйца обладают высоким содержанием холестерина, но это не единственная пища, которая влияет на уровень этого вещества в организме.

Высокий холестерин в крови может быть результатом следующих диет:

с высоким содержанием насыщенных жиров. Масло, творог и обработанное мясо повышают уровень "плохого" холестерина.

с высоким содержанием трансжиров. Такие содержатся в фаст-фудах, выпечке, обработанном маргарине и жире.

с низким содержанием клетчатки. Чтобы этого не допустить, следует в рацион вводить овес, фасоль, горох, семена, фрукты. Это поможет снизить уровень "плохого" холестерина и риск сердечных заболеваний.

"Поэтому, когда вы пытаетесь решить, сколько есть яиц безопасно каждый день, важно учитывать весь свой рацион. Если вы не едите много других продуктов, содержащих холестерин, вы можете есть больше яиц", - объясняет Бойко.

Также тренер отмечает, что яйца являются питательным источником белка. И для здоровых взрослых людей потребление 1-2 яиц в сутки безопасно.