Яйца и холестерин: эксперт объяснил, какое количество этого продукта безопасно для организма

Яйца являются основой рациона для многих людей, особенно для спортсменов. Ведь этот продукт питательный и является ценным источником белка. Впрочем, яйца содержат много холестерина. А, как известно, высокий уровень этого вещества в организме - вредит здоровью.
О том, сколько яиц безопасно есть каждый день и как они влияют на холестерин в крови, рассказал спортивный тренер Леонид Бойко на своей странице в Instsgram.
Яйца - популярный и очень питательный продукт, богатый витаминами, минералами, антиоксидантами, белком и жиром.
"Вы, наверное, слышали, что холестерин, содержащийся в яйцах, способствует сердечным заболеваниям. В течение многих лет это убеждение звучало всюду, что побудило некоторых людей даже начать отказываться от употребления яиц", - говорит эксперт.
По словам Бойко, недавние исследования показывают, что связь между употреблением яиц и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний может быть не такой сильной, как считалось ранее, хотя на эту тему все еще много споров.
Исследования показывают, что избыточное количество холестерина, насыщенных жиров и трансжиров из любого источника может повысить уровень холестерина в крови. Особенно "плохого" холестерина, что впоследствии сердечных заболеваний.
Диетические ассоциации, когда-то рекомендовали употреблять не более 200-300 г холестерина в день, в зависимости от факторов риска сердечных заболеваний. Завтрак из 2-3 яиц мог легко превысить эту норму. Однако впоследствии эти рекомендации изменили - теперь не ограничивают количество холестерина для потребления.
Впрочем, специалисты советуют ограничить употребление насыщенных жиров (животного происхождения), чтобы поддерживать уровень холестерина в крови в пределах нормы. Кстати, одно яйцо - 6 граммов насыщенных жиров.
Яйца обладают высоким содержанием холестерина, но это не единственная пища, которая влияет на уровень этого вещества в организме.
Высокий холестерин в крови может быть результатом следующих диет:
"Поэтому, когда вы пытаетесь решить, сколько есть яиц безопасно каждый день, важно учитывать весь свой рацион. Если вы не едите много других продуктов, содержащих холестерин, вы можете есть больше яиц", - объясняет Бойко.
Также тренер отмечает, что яйца являются питательным источником белка. И для здоровых взрослых людей потребление 1-2 яиц в сутки безопасно.
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