Яйца С0, С1 и С2: как по маркировке понять, что вы купили отборный "десяток"

Маркировка яиц - С0, С1, С2 и так далее - означает класс куриного яйца и его размер. От класса зависит срок хранения, качество, а если прибавить характеристику "размер" - мы получим разные цены на десяток яиц.
Как научиться читать маркировку яиц, читайте ниже в материале Styler.
Согласно ДСТУ 5028:2008. "Яйца куриные пищевые технические условия (33861)", продукция делится на несколько категорий.
На полках украинских магазинов чаще всего встречаются "пищевые столовые" яйца разной массы, реже - "пищевые диетические" (они тоже могут быть разной массы).
К диетическим относятся свежие пищевые яйца, срок хранения которых не превышает 7 суток, не считая дня снесения, которые хранят при температуре от 0 до +20 градусов.
Яйца, не реализованные в течение 7 суток, становятся столовыми - срок хранения которых повышается до 25 суток.
Таким образом маркировка С0 будет означать, что это яйцо, которое должно храниться не более 25 суток, и иметь массу от 63 до 72,9 граммов.
Ранее врачи выяснили, что произойдет со здоровьем, если часто есть куриные яйца.
Также сообщалось, как правильно замораживать яйца, чтобы они правильно сохранились.