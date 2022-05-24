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Яйца С0, С1 и С2: как по маркировке понять, что вы купили отборный "десяток"

Фото: Яйца какой категории самые качественные (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Маркировка яиц - С0, С1, С2 и так далее - означает класс куриного яйца и его размер. От класса зависит срок хранения, качество, а если прибавить характеристику "размер" - мы получим разные цены на десяток яиц.

Как научиться читать маркировку яиц, читайте ниже в материале Styler.

Согласно ДСТУ 5028:2008. "Яйца куриные пищевые технические условия (33861)", продукция делится на несколько категорий.

В зависимости от качества и срока хранения до дня реализации (от производителя до потребителя):

  • пищевые диетические (Д);
  • яйца класса "extra" (для экспорта);
  • пищевые класса А (экспорт);
  • пищевые столовые (С);
  • пищевые класса В (экспорт);
  • пищевые охлажденные (хранятся при температуре ниже нуля);
  • для промышленной переработки.

В зависимости от массы пищевые яйца разделяют на следующие категории:

  • отборные (В) - масса 73 г и более;
  • высшей категории (0) - от 63 до 72,9 г;
  • первой категории (1) - от 53 до 62,9 г;
  • второй категории (2) - от 45 до 52,9 г;
  • мелкие (М) - от 35 до 44,9 г

На полках украинских магазинов чаще всего встречаются "пищевые столовые" яйца разной массы, реже - "пищевые диетические" (они тоже могут быть разной массы).

Что такое "диетическое" и "столовое" яйцо

К диетическим относятся свежие пищевые яйца, срок хранения которых не превышает 7 суток, не считая дня снесения, которые хранят при температуре от 0 до +20 градусов.

Яйца, не реализованные в течение 7 суток, становятся столовыми - срок хранения которых повышается до 25 суток.

Таким образом маркировка С0 будет означать, что это яйцо, которое должно храниться не более 25 суток, и иметь массу от 63 до 72,9 граммов.

Смотрите ниже табличку с маркировкой яиц:

Ранее врачи выяснили, что произойдет со здоровьем, если часто есть куриные яйца.

Также сообщалось, как правильно замораживать яйца, чтобы они правильно сохранились.

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