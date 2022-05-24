Яйца С0, С1 и С2: как по маркировке понять, что вы купили отборный "десяток"

Согласно ДСТУ 5028:2008. "Яйца куриные пищевые технические условия (33861)", продукция делится на несколько категорий.

В зависимости от качества и срока хранения до дня реализации (от производителя до потребителя):

пищевые диетические (Д);

яйца класса "extra" (для экспорта);

пищевые класса А (экспорт);

пищевые столовые (С);

пищевые класса В (экспорт);

пищевые охлажденные (хранятся при температуре ниже нуля);

для промышленной переработки.

В зависимости от массы пищевые яйца разделяют на следующие категории:

отборные (В) - масса 73 г и более;

высшей категории (0) - от 63 до 72,9 г;

первой категории (1) - от 53 до 62,9 г;

второй категории (2) - от 45 до 52,9 г;

мелкие (М) - от 35 до 44,9 г

На полках украинских магазинов чаще всего встречаются "пищевые столовые" яйца разной массы, реже - "пищевые диетические" (они тоже могут быть разной массы).

Что такое "диетическое" и "столовое" яйцо

К диетическим относятся свежие пищевые яйца, срок хранения которых не превышает 7 суток, не считая дня снесения, которые хранят при температуре от 0 до +20 градусов.

Яйца, не реализованные в течение 7 суток, становятся столовыми - срок хранения которых повышается до 25 суток.

Таким образом маркировка С0 будет означать, что это яйцо, которое должно храниться не более 25 суток, и иметь массу от 63 до 72,9 граммов.

Смотрите ниже табличку с маркировкой яиц: