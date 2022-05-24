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Яйця С0, С1 і С2: як по маркуванню зрозуміти, що ви купили добірний "десяток"

Фото: яйця якої категорії найякісніші (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Маркування яєць - С0, С1, С2 і так далі - означає клас курячого яйця і його розмір. Від класу залежить термін зберігання, якість, а якщо додати характеристику "розмір" - ми отримаємо різні ціни на десяток яєць.

Як навчитися читати маркування яєць, читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з ДСТУ 5028:2008. "Яйця курячі харчові технічні умови (33861)", продукція ділиться на кілька категорій.

Залежно від якості та терміну зберігання до дня реалізації (від виробника до споживача):

  • харчові дієтичні (Д);
  • яйця класу "extra" (для експорту);
  • харчові класу А (експорт);
  • харчові столові (С);
  • харчові класу В (експорт);
  • харчові охолоджені (зберігаються при температурі нижче нуля);
  • для промислового переробляння - переробні.

Залежно від маси харчові яйця поділяють на такі категорії:

  • відбірні (В) - маса 73 г і більше;
  • вищої категорії (0) - від 63 до 72,9 г;
  • першої категорії (1) - від 53 до 62,9 г;
  • другої категорії (2) - від 45 до 52,9 г;
  • дрібні (М) - від 35 до 44,9 г

На полицях українських магазинів найчастіше зустрічаються "харчові столові" яйця різної маси, рідше - харчові дієтичні (вони теж можуть бути різної маси).

Що таке "дієтичне" і "столове" яйце

До дієтичних належать свіжі харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 діб, не враховуючи дня знесення, які зберігають за температури від 0 до +20 градусів.

Яйця, не реалізовані протягом 7 діб, стають столовими - термін зберігання яких підвищується до 25 діб.

Таким чином маркування С0 буде означати, що це яйце, яке має зберігатися не більше 25 діб, і мати масу від 63 до 72,9 грамів.

Дивіться нижче табличку з маркуванням яєць:

Раніше лікарі з'ясували, що станеться зі здоров'ям, якщо часто їсти курячі яйця.

Також повідомлялося, як правильно заморожувати яйця, щоб вони правильно збереглися.

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