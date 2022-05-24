Яйця С0, С1 і С2: як по маркуванню зрозуміти, що ви купили добірний "десяток"

Згідно з ДСТУ 5028:2008. "Яйця курячі харчові технічні умови (33861)", продукція ділиться на кілька категорій.

Залежно від якості та терміну зберігання до дня реалізації (від виробника до споживача):

харчові дієтичні (Д);

яйця класу "extra" (для експорту);

харчові класу А (експорт);

харчові столові (С);

харчові класу В (експорт);

харчові охолоджені (зберігаються при температурі нижче нуля);

для промислового переробляння - переробні.

Залежно від маси харчові яйця поділяють на такі категорії:

відбірні (В) - маса 73 г і більше;

вищої категорії (0) - від 63 до 72,9 г;

першої категорії (1) - від 53 до 62,9 г;

другої категорії (2) - від 45 до 52,9 г;

дрібні (М) - від 35 до 44,9 г

На полицях українських магазинів найчастіше зустрічаються "харчові столові" яйця різної маси, рідше - харчові дієтичні (вони теж можуть бути різної маси).

Що таке "дієтичне" і "столове" яйце

До дієтичних належать свіжі харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 діб, не враховуючи дня знесення, які зберігають за температури від 0 до +20 градусів.

Яйця, не реалізовані протягом 7 діб, стають столовими - термін зберігання яких підвищується до 25 діб.

Таким чином маркування С0 буде означати, що це яйце, яке має зберігатися не більше 25 діб, і мати масу від 63 до 72,9 грамів.

Дивіться нижче табличку з маркуванням яєць: