Яйца посильнее: скандальный нардеп сравнил Лукашенко и Януковича

Нестор Шуфрич в прямом эфире рассказал, чем Лукашенко отличается от Януковича
Александр Лукашенко, который узурпировал власть в Беларуси и правит страной уже 26 лет, является более стойким психологически человеком, чем его бывший коллега - президент-беглец Виктор Янукович.
Так, по мнению скандального народного депутата Нестора Шуфрича, украинскому экс-гаранту совесть не позволила залить кровью свою страну. Поэтому он решил просто уехать в Ростов, когда "запахло жареным".
"Лукашенко очень непростой парень, вы прекрасно это понимаете, и мы это понимаем…", - сказал Шуфрич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", комментируя протесты в Беларуси.
Сам нардеп, кстати, даже не знает, как относиться к этому факту.
"Не знаю радоваться этому или горевать, но яйца у него посильнее, чем у Януковича. Тот сразу просто свалил", - подметил парламентарий.
Шустер заявил, что у Лукашенко "яйца посильнее", чем у Януковича
Тем временем, Леонид Кравчук дал оценку позиции украинских властей в отношении Беларуси.
Ранее в эфире у Савика Шустера экс-министр Тимофей Милованов рассказал об угрозе инфляции гривны:
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