Кравчук дал оценку позиции украинских властей в отношении Беларуси

Сегодня мир оценивает ситуацию в Беларуси и Украине присоединилась к этим оценкам. Позиция украинской власти по ситуации в соседней стране - адекватная сегодняшней ситуации.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическая, и было мирное государство на границе с Украиной. Это наше желание. И мы будем делать все для этого. Поэтому я считаю, что сегодня деятельность украинской власти нужно оценивать, адекватной в сегодняшней ситуации ", - сказал он.

При этом Кравчук допускает, что позиция Украины может измениться под влиянием других факторов, таких как активное участие России в ситуации в Беларуси.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова помочь Беларуси в преодолении внутриполитического кризиса без ослабления ее суверенитета и независимости.

Также недавно Кулеба отреагировал на обвинения со стороны Беларуси в якобы вмешательстве Украины в ее внутренние дела и пригрозил "жесткими шагами".

Кроме того, в украинском МИД состоялось рабочее совещание по ситуации в Беларуси.

Ранее в эфире у Савика Шустера экс-министр Тимофей Милованов рассказал об угрозе инфляции гривны:

Милованов заявил, что когда цены пойдут вверх - на улицу выйдут все

Также смотрите пламенное выступление Михеила Саакашвили о переговорах с сумасшедшей страной-агрессором - Россией:

Михеил Саакашвили высказался про РФ

Кроме того, предлагаем посмотреть, как заместитель Арсена Авакова Антон Геращенко жалуется в эфире Шустера на украинские суды:

Антон Геращенко рассказал о проблеме украинских судов

А вот так нардеп Наталия Королевская прокомментировала остановку выплат людям с ОРДЛО, поддержку переселенцев и военный сбор:

Королевская высказалась об остановке выплат ОРДЛО

А еще - ответ министра Сергея Марченко бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману на то, что осенью Украину ждет финансовый кризис:

Марченко похвастался достижениями и ответил Гройсману