Яйця сильніші: скандальний нардеп порівняв Лукашенка і Януковича

Олександр Лукашенко, який узурпував владу в Білорусі і править країною вже 26 років, є більш стійкою психологічно людиною, ніж його колишній колега - президент-утікач Віктор Янукович.

Так, на думку скандального народного депутата Нестора Шуфрича, українському екс-гаранта совість не дозволила залити кров'ю свою країну. Тому він вирішив просто виїхати в Ростов, коли "запахло смаженим".

"Лукашенко дуже непростий хлопець, ви прекрасно це розумієте, і ми це розуміємо...", - сказав Шуфрич в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коментуючи протести в Білорусі.

Сам нардеп, до речі, навіть не знає, як ставитися до цього факту.

"Не знаю радіти цьому чи сумувати, але яйця у нього сильнішы, ніж у Януковича. Той відразу просто звалив", - зауважив парламентарій.

Шустер заявив, що у Лукашенка "яйця сильніші", ніж у Януковича

Тим часом, Леонід Кравчук дав оцінку позиції української влади щодо Білорусі.

Раніше в ефірі у Савіка Шустера екс-міністр Тимофій Милованов розповів про загрозу інфляції гривні:

Милованов заявив, що коли ціни підуть вгору - на вулицю вийдуть всі

Також дивіться полум'яний виступ Міхеїла Саакашвілі про переговори з божевільною країною-агресором - Росією:

Міхеїл Саакашвілі висловився про РФ

Крім того, пропонуємо подивитися, як заступник Арсена Авакова Антон Геращенко скаржиться в ефірі Шустера на українські суди:

Антон Геращенко розповів про проблеми українських судів

А ось так нардеп Наталія Королевська прокоментувала зупинку виплат людям з ОРДЛО, підтримку переселенців і військовий збір:

Королевська висловилася про зупинку виплат ОРДЛО

А ще - відповідь міністра Сергія Марченка колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на те, що восени Україну чекає фінансова криза:

Марченко похвалився досягненнями і відповів Гройсману