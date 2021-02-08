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YouTube заблокировал популярное видео Навального, которое взорвало сеть

Автор: Styler

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный потерял в YouTube многомиллионное видео, в котором он разговаривал со своим отравителем - военным химиком, сотрудником ФСБ РФ Константином Кудрявцевым.

Об этом свидетельствует отсутствие доступа к видео на YouTube-канале "Алексей Навальный".

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На то, что YouTube заблокировал ролик Навального, первыми обратили внимание сотрудники телеканала "Дождь".

Так, в настоящий момент видео, которое за все это время собрало более 27,6 млн просмотров, не отображается на канале оппозиционера. А на сайте Навального вместо ролика открывается баннер о том, что видео заблокировано.

"Видео недоступно. В этом видео есть содержание стороннего собственника (ViacomCBS), который заблокировал его в вашей стране на основе законодательства об авторском праве", - говорится на странице видео.

Скриншот

Как пишут российские СМИ, в компанию ViacomCBS входят в частности Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central.

Предположительно, ролик Навального мог быть заблокирован из-за вставки из какого-нибудь фильма, права на который принадлежат вышеперечисленным компаниям.

Напомним, недавно родственник Навального возглавил село под Киевом.

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