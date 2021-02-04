Родственник Навального возглавил село под Киевом: местные гордятся (видео)

Родственник Алексея Навального руководит украинским селом (коллаж РБК-Украина)

У главного российского оппозиционера Алексея Навального немало родственников в Украине, ведь его отец Анатолий - родом из села Залесье недалеко от Чернобыльской станции (находится в 30-километровой зоне отчуждения). Туда будущий политик в детстве приезжал каждое лето до катастрофы на ЧАЭС, а после часть родни переехала в другие районы Украины.

Как оказалось, в селе Новое Залесье, построенном в 1986 году специально для переселенцев из Чернобыльской зоны, проживают 11 человек с фамилией Навальный. А сельский голова - родственник российского оппозиционера. Об этом говорится в сюжете BBC Украина.

"Мой дед и его дед были братьями двоюродными... в пятом или каком-то поколении, уже не скажу... Тут живет его брат по соседству со мной - Александр", - отметил староста села Павел Навальный.

Александр Навальный - водитель-дальнебойщик, а его жена Наталья работает в местной школе.

По словам руководителя села Бородянского района Киевской области, жители "болеют" за знаменитого политика - российского оппозиционера.

Родственник Алексея Навального сельский глава Нового Залесья Павел Навальный (фото: скриншот)

"Они гордятся, ведь знают о ситуации в стране: война, Россия - агрессор... Поддерживают его, так как он против Путина", - рассказал глава села.

Местные жители помнят Алексея Навального, который приезжал в Залесье к бабушке. Также российский политик на традиционные поминальные дни в мае возвращался в село, чтобы посетить могилы родных.

В вывезенном из Залесья архиве есть домовой реестр, в котором есть сведения о домохозяйстве, принадлежавшем деду Алексея Навального Ивану Тарасовичу, в котором также проживали бабушка Татьяна Анатольевна, дядя Василий Иванович и отец оппозиционера - Анатолий Иванович Навальный. Дом построен в 1939 году. Был хлев, огород, скот (корова и поросята).

Дом в Киевской области, в котором жил отец Алексея Навального с семьей (фото: скриншот)

Родной дядя Навального Василий Иванович и его жена Мария Анатольевна - заслуженный учитель Украины (преподавала украинский язык и литературу), похоронены на местном кладбище.

Видео: Родственник Алексея Навального руководит селом в Киевской области

Ранее мы рассказывали, что известно про украинское детство Навального.

Напомним, 2 февраля суд в Москве в РФ приговорил Алексея Навального к тюремному заключению сроком на 2 года и 8 месяцев.