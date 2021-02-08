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YouTube заблокував популярне відео Навального, яке підірвало мережу

Автор: Styler

Російський опозиціонер і блогер Олексій Навальний втратив в YouTube багатомільйонне відео, в якому він розмовляв зі своїм отруйником - військовим хіміком, співробітником ФСБ РФ Костянтином Кудрявцевим.

Про це свідчить відсутність доступу до відео на YouTube-каналі "Алексей Навальный".

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На те, що YouTube заблокував ролик Навального, першими звернули увагу співробітники телеканалу "Дождь".

Так, на даний момент відео, яке за весь цей час зібрало понад 27,6 млн переглядів, не відображається на каналі опозиціонера. А на сайті Навального замість ролика відкривається банер про те, що відео заблоковано.

"Відео недоступне. У цьому відео є вміст стороннього власника (ViacomCBS), який заблокував його у вашій країні на основі законодавства про авторське право", - йдеться на сторінці відео.

Скріншот

Як пишуть російські ЗМІ, в компанію ViacomCBS входять зокрема Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon і Comedy Central.

Імовірно, ролик Навального міг бути заблокований через вставки з якого-небудь фільму, права на який належать вищепереліченим компаніям.

Нагадаємо, нещодавно родич Навального очолив село під Києвом.

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