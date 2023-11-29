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На YouTube з'явилася можливість грати в ігри, але не для всіх

YouTube додав ігри до своєї платформи (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Власникам підписки Premium на YouTube надали доступ до набору онлайн-ігор. У них можна грати як через браузер, так і за допомогою мобільного додатка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Що відомо про нові зміни

Нова функція, що отримала назву Playables, дозволяє користувачам запускати легкі ігри просто у відеосервісі YouTube. Це інноваційне доповнення вже доступне певній аудиторії по всьому світу.

В даний час представлена обмежена кількість ігор різних жанрів, включаючи головоломки, гонки та аркади, серед яких відома Angry Birds: Showdown. Загальна їх кількість становить 37.

Частина ігор, які представлені на YouTube (фото: Х/photonstorm)

Одним із привабливих аспектів нововведення є відсутність необхідності завантажувати ігри, оскільки всі вони працюють безпосередньо у браузері або мобільному додатку. Playables покликана залучити ще більше користувачів у YouTube, особливо серед дітей.

Як запустити ігри в YouTube (скриншот)

Функція введена в режимі експерименту і бета-тестування завершиться 28 березня. До цього часу Google зможе визначити, наскільки нововведення є популярним серед користувачів, після чого буде прийнято рішення про подальший розвиток ігрового напряму в YouTube або про видалення функції.

Щоб першим отримати доступ до YouTube Playables, потрібно бути підписником YouTube Premium. Також необхідно зареєструватись у програмі тестування нових функцій.

Нагадаємо, YouTube навчив ШІ відповідати на запитання про відео та керувати коментарями.

А ще ми писали, що YouTube почав боротися з блокуванням реклами в усьому світі.

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