На YouTube з'явилася можливість грати в ігри, але не для всіх

Що відомо про нові зміни

Нова функція, що отримала назву Playables, дозволяє користувачам запускати легкі ігри просто у відеосервісі YouTube. Це інноваційне доповнення вже доступне певній аудиторії по всьому світу.

В даний час представлена обмежена кількість ігор різних жанрів, включаючи головоломки, гонки та аркади, серед яких відома Angry Birds: Showdown. Загальна їх кількість становить 37.

Частина ігор, які представлені на YouTube (фото: Х/photonstorm)

Одним із привабливих аспектів нововведення є відсутність необхідності завантажувати ігри, оскільки всі вони працюють безпосередньо у браузері або мобільному додатку. Playables покликана залучити ще більше користувачів у YouTube, особливо серед дітей.

Як запустити ігри в YouTube (скриншот)

Функція введена в режимі експерименту і бета-тестування завершиться 28 березня. До цього часу Google зможе визначити, наскільки нововведення є популярним серед користувачів, після чого буде прийнято рішення про подальший розвиток ігрового напряму в YouTube або про видалення функції.

Щоб першим отримати доступ до YouTube Playables, потрібно бути підписником YouTube Premium. Також необхідно зареєструватись у програмі тестування нових функцій.