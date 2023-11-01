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YouTube почав боротися з блокуванням реклами в усьому світі: з чим це пов'язано

YouTube буде блокувати програми, які приховують рекламу у відео (ілюстративне фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

YouTube почав розгортати ініціативу боротьби з блокувальниками реклами на своїй платформі по всьому світу. Платформа "здійснює глобальні зусилля", щоб спонукати користувачів перестати блокувати рекламу або підключитися до YouTube Premium.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Перші повідомлення про заборону адблок-розширень почали з'являтися ще влітку, проте тоді банери, що вимагають вимкнути блокування реклами, з'являлися лише в обмеженої кількості користувачів у рамках експерименту. Тепер нова політика почала поширюватися на всіх юзерів.

Зазвичай, користувачі отримують попередження, в якому йдеться про те, що через кілька роликів перегляд відео буде заблоковано, якщо вони не відключать блокування реклами.

У деяких випадках відтворення роликів негайно блокується, і навіть оновлення сторінки не допомагає. Таким чином, у користувачів не залишається вибору, крім як вимкнути адблок та переглядати рекламу, або придбати YouTube Premium.

Повідомлення, яке отримують користувачі (фото: The Verge) ​​​​​​

Представник YouTube Ден Лоутон підкреслив, що використання блокувальників реклами є порушенням правил платформи. За його словами, наявність реклами дозволяє підтримувати творців контенту та надавати доступ до відеороликів мільйонам користувачів.

Важливо, що YouTube перевіряє лише наявність адблок-сервісів, а не враховує наявність монетизації у конкретних регіонах.

Раніше ми писали, що YouTube анонсував появу важливої функції.

А ще у нас є матеріал про появу нових правил в Україні щодо реклами.

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