YouTube анонсував появу важливої функції: що відомо

Google планує впровадити сторінку новин у мобільний додаток YouTube, на якій будуть представлені відео, прямі трансляції, подкасти та Shorts від авторитетних джерел.

Поки що точний формат її функціонування залишається невизначеним. Відомо, що для її запуску користувачі повинні натиснути на відео зі значком газети на головній сторінці або в результатах пошуку. Після цього з'явиться стрічка з контентом, пов'язаним із обраною темою про актуальні події, як, наприклад, повені у Пакистані.

Вигляд сторінки з новинами в YouTube (gif: YouTube Blog)

Це буде не окрема вкладка чи постійна кнопка в інтерфейсі, як це буває в інших програмах.

Точні деталі доступності цієї функції в різних країнах поки що залишаються неясними, але очікується, що вона стане доступною для користувачів у близько 40 країнах найближчим часом, а також буде впроваджена в десктопну версію веб-сайту YouTube.

Крім цього, Google планує вкласти 1,6 мільйона доларів у розробку та просування коротких новинних відеороликів на своїй платформі, працюючи зі світовими агентствами новин.