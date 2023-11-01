RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

YouTube начал бороться с блокировкой рекламы по всему миру: с чем это связано

YouTube будет блокировать программы, скрывающие рекламу в видео (иллюстративное фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

YouTube начал развертывать инициативу по борьбе с блокировщиками рекламы на своей платформе по всему миру. Платформа "осуществляет глобальные усилия", чтобы побудить пользователей перестать блокировать рекламу или подключиться к YouTube Premium.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Первые сообщения о запрете адблок-расширений начали появляться еще летом, однако тогда баннеры, требующие отключить блокировку рекламы, появлялись только у ограниченного количества пользователей в рамках эксперимента. Теперь новая политика начала распространяться на всех пользователей.

Обычно пользователи получают предупреждение, в котором говорится, что через несколько роликов просмотр видео будет заблокирован, если они не отключат блокировку рекламы.

В некоторых случаях воспроизведение роликов немедленно блокируется, и обновление страницы не помогает. Таким образом, у пользователей не остается выбора, кроме как отключить адблок и просматривать рекламу, или приобрести YouTube Premium.

Сообщение, которое получают пользователи (фото: The Verge)

Представитель YouTube Дэн Лоутон подчеркнул, что использование блокировщиков рекламы является нарушением правил платформы. По его словам, наличие рекламы позволяет поддерживать создателей контента и предоставлять доступ к видеороликам миллионам пользователей.

Важно, что YouTube проверяет наличие адблок-сервисов, а не учитывает наличие монетизации в конкретных регионах.

Ранее мы писали, что YouTube анонсировал появление важной функции.

А еще у нас есть материал о появлении новых правил в Украине по рекламе.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube