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YouTube начал бороться с блокировкой рекламы по всему миру: с чем это связано

Среда 01 ноября 2023 17:36
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YouTube начал бороться с блокировкой рекламы по всему миру: с чем это связано YouTube будет блокировать программы, скрывающие рекламу в видео (иллюстративное фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

YouTube начал развертывать инициативу по борьбе с блокировщиками рекламы на своей платформе по всему миру. Платформа "осуществляет глобальные усилия", чтобы побудить пользователей перестать блокировать рекламу или подключиться к YouTube Premium.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Первые сообщения о запрете адблок-расширений начали появляться еще летом, однако тогда баннеры, требующие отключить блокировку рекламы, появлялись только у ограниченного количества пользователей в рамках эксперимента. Теперь новая политика начала распространяться на всех пользователей.

Обычно пользователи получают предупреждение, в котором говорится, что через несколько роликов просмотр видео будет заблокирован, если они не отключат блокировку рекламы.

В некоторых случаях воспроизведение роликов немедленно блокируется, и обновление страницы не помогает. Таким образом, у пользователей не остается выбора, кроме как отключить адблок и просматривать рекламу, или приобрести YouTube Premium.

YouTube начал бороться с блокировкой рекламы по всему миру: с чем это связаноСообщение, которое получают пользователи (фото: The Verge)

Представитель YouTube Дэн Лоутон подчеркнул, что использование блокировщиков рекламы является нарушением правил платформы. По его словам, наличие рекламы позволяет поддерживать создателей контента и предоставлять доступ к видеороликам миллионам пользователей.

Важно, что YouTube проверяет наличие адблок-сервисов, а не учитывает наличие монетизации в конкретных регионах.

Ранее мы писали, что YouTube анонсировал появление важной функции.

А еще у нас есть материал о появлении новых правил в Украине по рекламе.

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