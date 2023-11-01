YouTube начал бороться с блокировкой рекламы по всему миру: с чем это связано

YouTube начал развертывать инициативу по борьбе с блокировщиками рекламы на своей платформе по всему миру. Платформа "осуществляет глобальные усилия", чтобы побудить пользователей перестать блокировать рекламу или подключиться к YouTube Premium.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Первые сообщения о запрете адблок-расширений начали появляться еще летом, однако тогда баннеры, требующие отключить блокировку рекламы, появлялись только у ограниченного количества пользователей в рамках эксперимента. Теперь новая политика начала распространяться на всех пользователей.

Обычно пользователи получают предупреждение, в котором говорится, что через несколько роликов просмотр видео будет заблокирован, если они не отключат блокировку рекламы.

В некоторых случаях воспроизведение роликов немедленно блокируется, и обновление страницы не помогает. Таким образом, у пользователей не остается выбора, кроме как отключить адблок и просматривать рекламу, или приобрести YouTube Premium.

Сообщение, которое получают пользователи (фото: The Verge)

Представитель YouTube Дэн Лоутон подчеркнул, что использование блокировщиков рекламы является нарушением правил платформы. По его словам, наличие рекламы позволяет поддерживать создателей контента и предоставлять доступ к видеороликам миллионам пользователей.

Важно, что YouTube проверяет наличие адблок-сервисов, а не учитывает наличие монетизации в конкретных регионах.