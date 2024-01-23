YouTube-блогер порівняв усі три флагмани Samsung Galaxy S24. Результат може шокувати

Для точності блогер встановив на всіх трьох смартфонах однакові налаштування, зарядив кожен до 100 відсотків і встановив яскравість екрану на 1 000 ніт, щоб провести порівняння в однакових умовах.

Єдині відмінності полягають у розмірах і процесорах, за винятком того, що у базової моделі Galaxy S24 також нижче роздільна здатність екрану, ніж у двох інших - 2340x1080 проти 3120x1440.

Тест Geekbench

У одноядерних та багатоядерних тестах Geekbench 6 найкращий результат показав Galaxy S24 Ultra, маючи приблизно на 5-7 відсотків більше балів у порівнянні з двома іншими моделями. Однак графічний тест цього бенчмарку показав, що Exynos 2 400 трохи перевершує Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy.

Тест CPU (Скриншот)

Тест GPU (Скриншот)

Цікаво, що у AnTuTu Galaxy S24 Ultra набрав більше балів у кожній категорії, включаючи GPU.

AnTuTu (Скриншот)

Solar BayStress Test

У графічному стрес-тесті 3DMark Solar Bay Exynos 2 400 виявив помітну перевагу над Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, але в 3DMark Wild Life Extreme ситуація рівно зворотна на користь чіпа Qualcomm. При цьому процесор Samsung продемонстрував найкращу стабільність в обох стрес-тестах.

Стрес-тест 3DMark Solar Bay (Скріншот)

Тест на автономність

На завершення блогер провів тест на автономність, результати якого виявилися дуже несподіваними. Наприклад, для Galaxy S24 з акумулятором ємністю 4 000 мА/год бенчмарк показав 13 годин 50 хвилин роботи, тоді як Galaxy S24+ з батареєю на 4 900 мА/год протримався 13 годин 22 хвилини. Найкращий результат показав Galaxy S24 Ultra, що працює 15 годин.

Тест на автономність (скриншот)

Однак важливо пам'ятати, що результати бенчмарків не завжди відображають реальні сценарії використання.