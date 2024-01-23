YouTube-блогер сравнил все три флагмана Samsung Galaxy S24. Результат может шокировать

YouTube-блогер NL Tech сравнил в бенчмарках новую флагманскую серию смартфонов Samsung Galaxy S24. В его распоряжении оказались Galaxy S24, Galaxy S24+ с процессором Exynos 2 400 и Galaxy S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал NL Tech.
Для точности блогер установил на всех трех смартфонах одинаковые настройки, зарядил каждый до 100 процентов, и установил яркость экрана на 1000 нит, чтобы провести сравнение в одинаковых условиях.
Единственные различия заключаются в размерах и процессорах, за исключением того, что у базовой модели Galaxy S24 также ниже разрешение экрана, чем у двух других - 2340x1080 против 3120x1440.
В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 лучший результат показал Galaxy S24 Ultra, имея примерно на 5-7 процентов больше баллов по сравнению с двумя другими моделями. Однако графический тест этого бенчмарка показал, что Exynos 2 400 немного превосходит Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.
Интересно, что в AnTuTu Galaxy S24 Ultra набрал больше баллов в каждой категории, включая GPU.
В графическом стресс-тесте 3DMark Solar Bay Exynos 2 400 проявил заметное превосходство над Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, но в 3DMark Wild Life Extreme ситуация ровно обратная в пользу чипа Qualcomm. При этом процессор Samsung продемонстрировал лучшую стабильность в обоих стресс-тестах.
В завершении блогер провел тест на автономность, результаты которого оказались весьма неожиданными. Например, для Galaxy S24 с аккумулятором емкостью 4 000 мА/ч бенчмарк показал 13 часов 50 минут работы, в то время как Galaxy S24+ с батареей на 4 900 мА/ч продержался 13 часов 22 минуты. Лучший результат показал Galaxy S24 Ultra, работающий 15 часов.
Однако важно помнить, что результаты бенчмарков не всегда отражают реальные сценарии использования.
Напомним, что Samsung официально представила новые флагманы Galaxy S24.
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