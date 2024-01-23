YouTube-блогер сравнил все три флагмана Samsung Galaxy S24. Результат может шокировать

Для точности блогер установил на всех трех смартфонах одинаковые настройки, зарядил каждый до 100 процентов, и установил яркость экрана на 1000 нит, чтобы провести сравнение в одинаковых условиях.

Единственные различия заключаются в размерах и процессорах, за исключением того, что у базовой модели Galaxy S24 также ниже разрешение экрана, чем у двух других - 2340x1080 против 3120x1440.

Тест Geekbench

В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 лучший результат показал Galaxy S24 Ultra, имея примерно на 5-7 процентов больше баллов по сравнению с двумя другими моделями. Однако графический тест этого бенчмарка показал, что Exynos 2 400 немного превосходит Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Тест CPU (Скриншот)

Тест GPU (Скриншот)

Интересно, что в AnTuTu Galaxy S24 Ultra набрал больше баллов в каждой категории, включая GPU.

AnTuTu (Скриншот)

Solar BayStress Test

В графическом стресс-тесте 3DMark Solar Bay Exynos 2 400 проявил заметное превосходство над Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, но в 3DMark Wild Life Extreme ситуация ровно обратная в пользу чипа Qualcomm. При этом процессор Samsung продемонстрировал лучшую стабильность в обоих стресс-тестах.

Стресс-тест 3DMark Solar Bay (Скриншот)

Тест на автономность

В завершении блогер провел тест на автономность, результаты которого оказались весьма неожиданными. Например, для Galaxy S24 с аккумулятором емкостью 4 000 мА/ч бенчмарк показал 13 часов 50 минут работы, в то время как Galaxy S24+ с батареей на 4 900 мА/ч продержался 13 часов 22 минуты. Лучший результат показал Galaxy S24 Ultra, работающий 15 часов.

Тест на автономность (скриншот)

Однако важно помнить, что результаты бенчмарков не всегда отражают реальные сценарии использования.