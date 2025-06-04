YouTube більше не працює на цих iPhone: перевірте свій прямо зараз!

Компанія Google оновила додаток YouTube для iOS і iPadOS, одночасно підвищивши мінімальні системні вимоги. Унаслідок цього ходу підтримку одразу кількох популярних моделей iPhone і iPad було припинено.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Нова версія додатка YouTube під номером 20.22.1, доступна в App Store, виглядає як звичайне оновлення з формулюванням "виправлення помилок і поліпшення продуктивності". Однак за лаштунками - більш важлива зміна: застосунок тепер вимагає мінімум iOS і iPadOS 16.
Це означає, що пристрої, які не підтримують iOS 16, більше не зможуть запускати останню версію YouTube і отримувати оновлення.
Які моделі більше не підтримуються:
Користувачі цих моделей не зможуть оновити застосунок YouTube, і згодом можуть зіткнутися з обмеженнями в роботі сервісу, включно з помилками відтворення і неможливістю входу в акаунт.
Особливо це може торкнутися власників старих iPad, які часто використовуються дітьми та підлітками виключно для перегляду YouTube.
Повний список підтримуваних пристроїв можна знайти в офіційному документі підтримки Apple.
Вас може зацікавити: