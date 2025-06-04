YouTube більше не працює на цих iPhone: перевірте свій прямо зараз!

Що змінилося

Нова версія додатка YouTube під номером 20.22.1, доступна в App Store, виглядає як звичайне оновлення з формулюванням "виправлення помилок і поліпшення продуктивності". Однак за лаштунками - більш важлива зміна: застосунок тепер вимагає мінімум iOS і iPadOS 16.

Це означає, що пристрої, які не підтримують iOS 16, більше не зможуть запускати останню версію YouTube і отримувати оновлення.

Які моделі більше не підтримуються:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (першого покоління)

iPad Air 2

iPad mini 4

Що це означає для користувачів

Користувачі цих моделей не зможуть оновити застосунок YouTube, і згодом можуть зіткнутися з обмеженнями в роботі сервісу, включно з помилками відтворення і неможливістю входу в акаунт.

Особливо це може торкнутися власників старих iPad, які часто використовуються дітьми та підлітками виключно для перегляду YouTube.

Повний список підтримуваних пристроїв можна знайти в офіційному документі підтримки Apple.