YouTube больше не работает на этих iPhone: проверьте свой прямо сейчас!

Что изменилось

Новая версия приложения YouTube под номером 20.22.1, доступная в App Store, выглядит как обычное обновление с формулировкой "исправление ошибок и улучшение производительности". Однако за кулисами - более важное изменение: приложение теперь требует минимум iOS и iPadOS 16.

Это означает, что устройства, которые не поддерживают iOS 16, больше не смогут запускать последнюю версию YouTube и получать обновления.

Какие модели больше не поддерживаются:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (первого поколения)

iPad Air 2

iPad mini 4

Что это значит для пользователей

Пользователи этих моделей не смогут обновить приложение YouTube, и со временем могут столкнуться с ограничениями в работе сервиса, включая ошибки воспроизведения и невозможность входа в аккаунт.

Особенно это может затронуть владельцев старых iPad, которые часто используются детьми и подростками исключительно для просмотра YouTube.

Полный список поддерживаемых устройств можно найти в официальном документе поддержки Apple.