RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

YouTube больше не работает на этих iPhone: проверьте свой прямо сейчас!

Миллионы пользователей iPhone останутся без YouTube (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Google обновила приложение YouTube для iOS и iPadOS, одновременно повысив минимальные системные требования. В результате этого хода поддержка сразу нескольких популярных моделей iPhone и iPad была прекращена.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что изменилось

Новая версия приложения YouTube под номером 20.22.1, доступная в App Store, выглядит как обычное обновление с формулировкой "исправление ошибок и улучшение производительности". Однако за кулисами - более важное изменение: приложение теперь требует минимум iOS и iPadOS 16.

Это означает, что устройства, которые не поддерживают iOS 16, больше не смогут запускать последнюю версию YouTube и получать обновления.

Какие модели больше не поддерживаются:

  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (первого поколения)
  • iPad Air 2
  • iPad mini 4

Что это значит для пользователей

Пользователи этих моделей не смогут обновить приложение YouTube, и со временем могут столкнуться с ограничениями в работе сервиса, включая ошибки воспроизведения и невозможность входа в аккаунт.

Особенно это может затронуть владельцев старых iPad, которые часто используются детьми и подростками исключительно для просмотра YouTube.

Полный список поддерживаемых устройств можно найти в официальном документе поддержки Apple.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhoneYouTubeiPadiOSПриложение