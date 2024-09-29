Йом Кіпур 2024: традиції та обряди великого свята

Дата свята

Йом-Кіпур, або День Спокути, є завершальним етапом сорокаденного періоду духовного очищення. Цей період розпочинається з місяця Елул, коли євреї підбивають підсумки минулого року, і продовжується десятьма днями покаяння, які тривають від Судного дня (Рош-Гашана) до самого Йом-Кіпура. Саме в цей день остаточно вирішується доля кожної людини на наступний рік.

У 2024 році Йом-Кіпур відзначатиметься 11-12 жовтня.

Правила і традиції Йом Кіпур

Перед святом Йом Кіпур важливо підготуватися духовно, осмислити свої вчинки за минулий рік і зробити внутрішній аналіз (хешбон нефеш). Це час для покаяння, коли ми повинні прагнути до примирення як з Богом, так і з людьми.

Духовне очищення в Йом Кіпур базується на двох умовах: тшува (покаяння) і примирення з близькими. Тшува дозволяє отримати прощення у Всевишнього, але гріх перед іншою людиною може бути спокутуваний тільки за умови примирення з нею.

У цей день євреї відмовляються від п’яти речей, що пов'язані з матеріальним світом: їжа і пиття, умивання, використання парфумів і лосьйонів, подружні стосунки та носіння шкіряного взуття. Це допомагає зосередитися на духовних аспектах життя.

Хоча Йом Кіпур включає строгий піст, який триває понад добу, цей день сприймається як світле і важливе свято. Це день покаяння, молитви, очищення і прощення гріхів, коли євреї відчувають єднання з Творцем.

У Ізраїлі Йом Кіпур дотримуються майже всі євреї, включаючи тих, хто не слідує релігійним традиціям протягом року. У цей день зупиняються всі громадські заклади, транспорт, фабрики, навіть телевізійні канали.

Згідно з мідрашем, у Йом Кіпур люди досягають найвищого духовного стану, подібного до ангелів, оскільки вони утримуються від матеріальних благ і очищуються від гріхів.

Обряди Йом-Кіпур

Підготовка до Йом-Кіпур починається з сімейної трапези під назвою Сеуда Мафсекет. Цей обід об'єднує всю родину перед початком суворого посту. Важливим обрядом є капарот, під час якого жива курка обертається над головою, символічно переносячи гріхи на тварину.

З настанням свята євреї присвячують час молитвам і роздумам. Особливу роль відіграє молитва "Ізкор", яка служить для вшанування пам'яті померлих родичів. Також у багатьох домівках запалюють свічку "нер хай-ім" (свічку життя), що горить увесь Йом-Кіпур, символізуючи продовження життя та пам'яті.

Йом-Кіпур супроводжується суворим постом, який триває 25 годин. Протягом цього часу заборонено їсти, пити, митися, користуватися косметикою, носити шкіряне взуття та мати подружні стосунки. Ці обмеження підкреслюють важливість свята як періоду духовного очищення. В Ізраїлі у цей день зупиняються громадський транспорт, телебачення та навіть аеропорти. Однією з особливих традицій стало катання на велосипедах по порожніх вулицях, тому день неформально називають "Днем велосипеда".

Свято завершується молитвою "Неміла", яка символізує закриття небесних врат. Після неї сім'ї знову збираються на спільну трапезу, де обмінюються побажаннями та виголошують слова: "Через рік в Єрусалимі", висловлюючи надію на мир і щастя в майбутньому.