Йом Кипур 2024 года: традиции и обряды великого праздника

Дата праздника

Йом-Кипур, или День Искупления, является завершающим этапом сорокаденного периода духовного очищения. Этот период начинается с месяца Элул, когда евреи подводят итоги прошлого года, и продолжается десятью днями покаяния, которые продолжаются от Судного дня (Рош-Гашана) до самого Йом-Кипура. Именно в этот день окончательно разрешается судьба каждого человека на следующий год.

В 2024 году Йом-Кипур будет отмечаться 11-12 октября.

Правила и традиции Йом Кипур

Перед праздником Йом Кипур важно подготовиться духовно, осмыслить свои поступки за прошлый год и сделать внутренний анализ (хэшбон нефеш). Это время покаяния, когда мы должны стремиться к примирению как с Богом, так и с людьми.

Духовное очищение в Йом Кипур базируется на двух условиях: тшува (покаяние) и примирение с близкими. Тшува позволяет получить прощение у Всевышнего, но грех перед другим человеком может быть искуплен только при условии примирения с ним.

В этот день евреи отказываются от пяти вещей, связанных с материальным миром: еда и питье, умывание, использование духов и лосьонов, супружеские отношения и ношение кожаной обуви. Это помогает сосредоточиться на духовных аспектах жизни.

Хотя Йом Кипур включает в себя строгий пост, который длится более суток, этот день воспринимается как светлый и важный праздник. Это день покаяния, молитвы, очищения и прощения грехов, когда евреи испытывают единение с Творцом.

В Израиле Йом Кипур придерживаются почти все евреи, включая тех, кто не следует религиозным традициям в течение года. В этот день останавливаются все общественные заведения, транспорт, фабрики, даже телевизионные каналы.

Согласно мидрашу, в Йом Кипур люди достигают высочайшего духовного состояния, подобного ангелам, поскольку они воздерживаются от материальных благ и очищаются от грехов.

Обряды Йом-Кипур

Подготовка к Йом-Кипуру начинается с семейной трапезы под названием Сеуда Мафсекет. Этот обед объединяет всю семью перед началом серьезного поста. Важным обрядом является капарот, во время которого живая курица вращается над головой, символически перенося грехи на животное.

С наступлением праздника евреи посвящают время молитвам и размышлениям. Особую роль играет молитва "Изкор", которая служит для памяти умерших родственников. Также во многих домах зажигают свечу "нер хай-им" (свечу жизни), горящую весь Йом-Кипур, символизируя продолжение жизни и памяти.

Йом-Кипур сопровождается строгим постом, который длится 25 часов. За это время запрещено есть, пить, мыться, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь и иметь супружеские отношения. Эти ограничения подчеркивают важность праздника как периода духовного очищения. В Израиле в этот день останавливаются общественный транспорт, телевидение и даже аэропорты. Одной из особых традиций явилось катание на велосипедах по пустым улицам, поэтому день неформально называют "Днем велосипеда".

Праздник завершается молитвой "Немила", символизирующей закрытие небесных врат. После нее семьи снова собираются на общую трапезу, где обмениваются пожеланиями и произносят слова: "Через год в Иерусалиме", выражая надежду на мир и счастье в будущем.