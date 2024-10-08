Йом Кіпур 2024: коли свято та які основні традиції потрібно знати

Коли відзначається Йом Кіпур

Йом Кіпур або Судний день відзначається через 10 днів після настання Рош га-Шана (Єврейський новий рік). Цього року ці дати припадають на 11 та 12 жовтня.

Від вечора першого дня свята до заходу сонця наступного дня (за винятком кількох годин, коли вони йдуть додому спати), євреї перебувають у синагозі, благаючи Бога про прощення та розмірковуючи про хід свого життя. Щороку тільки в цей день відбувається зовсім інша синагогальна літургія.

Вважається, що саме на Йом Кіпур вирішується доля кожної людини на наступний рік.

Традиції та історія Йом Кіпур

Історія цього свята, за розповідями та писаннями починається з часів, коли євреїв вигнали з Єгипту. Єврейський народ впав у зневіру, коли Моше піднявся на гору Синай і дуже довго не повертався. Люди створили собі божество у вигляді Золотого тільця, чим дуже розгнівали Всевишнього.

Господь звернувся до Моше і повідомив про наміри винищити іудеїв. Проте, Моше вимолив милосердя та прощення для єврейського народу, щоб його врятувати. З того часу відзначається день Всепрощення, коли кожному дається можливість спокутувати свої гріхи.

Згідно з наказами Тори, у цей день людина має аналізувати свої вчинки та думки, відвідуючи синагогу та читаючи молитви. До свята важливо підготуватися духовно, підбити всі свої вчинки за минулий рік та визначитися, за що варто покаятися.

Перед святом уся родина збирається на обід - Сеуда Мафсекет. Це сімейна трапеза перед початком посту. 25 годин посту дотримуються усі євреї, навіть ті, хто не дотримується релігійних традицій протягом року.

Варто зазначити, що на добу в Ізраїлі зупиняється транспорт, фабрики, припиняють роботу громадські заклади та навіть телевізійні канали.

Перша обов'язкова молитва називається Кол-нідрей або "молитва відкриття". Вона читається до заходу сонця першого дня святкування. Також, іудеї читають поминальні молитви за померлих близьких.

Друга обов'язкова молитва називається Неміла або "закриваюча молитва", яка читається після заходу сонця на другий день святкувань.

До сьогодні збереглась традиція "Капарот". Вона полягає у тому, що віруюча людина над головою розкручує живого півня або курку, промовляючи "Хай буде це моєю спокутою". Після завершення цю птицю дарують бідним або ріжуть.

У давні часи на Йом Кіпур в жертву приносили двох козлів. Одного з них вбивали та спалювали, а на другого проводили символічний обряд покладання всіх людських гріхів, після чого тварину відводили в пустелю. До речі, від цього і пішов вислів "козел відпущення".

Закінчується свято молитвою "Неміла", після якої вся родина знову збирається на спільну трапезу. Під час неї всі обмінюються побажаннями та кажуть: "Через рік в Єрусалимі", висловлюючи надію на мир та щастя.

Головні заборони Йом Кіпур

Перше, це строгий піст. За годину до заходу сонця першого дня і до вечора другого дня святкувань не можна не тільки їсти, а ще й пити.

Друга заборона, полягає в тому, що заборонено вмиватись та ходити в душ.

Третя заборона відноситься скорше до жінок, в Йом Кіпур не можна використовувати косметику та парфуми.

Також заборонено носити взуття з натуральної шкіри.

Остання п'ята заборона свята стосується інтимної близькості.

До речі, попри те, що у Йом Кіпур всі повинні дотримуватися строгого посту, цей день вважається світлим та важливим святом. Це день покаяння, молитви, очищення і прощення гріхів, примирення.