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Коли батьківські суботи в Україні у жовтні 2024

Четвер 03 жовтня 2024 17:40
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Коли батьківські суботи в Україні у жовтні 2024 Дати поминальних батьківських субот в Україні у жовтні 2024 року (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У жовтні 2024 року в Україні буде дві батьківські суботи - поминальні дні, коли у православних заведено згадувати та вшановувати померлих родичів і йти на кладовище.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли саме цього місяця будуть поминальні батьківські суботи.

Коли батьківські суботи в жовтні

Дмитрівська батьківська субота. Вона зазвичай випадає на суботу перед днем пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського. Цього року це 19 жовтня.

Дмитрівська субота є одним із найважливіших поминальних днів у році для православних християн. У цей день заведено згадувати померлих родичів та друзів, відвідувати могили, молитися за упокій їхніх душ.

26 жовтня - Кузьмина поминальна субота. Свою назву цей день отримав від імені святого Кузьми.

Як і в інші поминальні дні, люди відвідують церкву, ставлять свічки за упокій померлих і замовляють поминальну службу.

Після церкви люди йдуть на кладовища, щоб впорядкувати могили, покласти квіти та помолитися.

Після відвідування кладовища заведено влаштовувати поминальну трапезу, на якій згадують померлих і діляться спогадами про них.

Що треба робити у батьківську суботу і що категорично заборонено

У батьківські суботи існують певні традиції та правила, яких варто дотримуватися.

Що треба робити:

  • відвідати храм, замовити сорокоуст або літургію, подати записку з іменами померлих родичів

  • молитися за упокій душ померлих, як праведників, так і грішників

  • піти на кладовище, прибрати могили рідних та занедбані могили, запалити лампадку та помолитися

  • поставити свічки за упокій у храмі

Що не можна робити:

  • говорити погано про померлих

  • сперечатися і лаятися (особливо з родичами)

  • відмовляти в милості нужденним

  • залишати їжу на могилах і розпивати алкоголь на кладовищі

  • перетворювати поминальну трапезу в гучне застілля

Дотримання цих правил допоможе зберегти духовний зміст батьківських субот та вшанувати пам’ять померлих належним чином.

Чому батьківські суботи називаються так?

Назва "батьківські" пов'язана з тим, що в першу чергу під час цих субот віруючі моляться за упокій своїх батьків.

Однак, це поняття розширюється й охоплює всіх померлих родичів та близьких. Слово "батьки" в цьому контексті має більш глибокий сенс і означає предків, тих, хто пішов до іншого світу.

Історія виникнення батьківських субот

Точну дату появи традиції батьківських субот встановити досить складно. Вважається, що вона сформувалася поступово і має давнє коріння, яке сягає ще до прийняття християнства.

Так, ще у дохристиянські часи у багатьох культурах існували обряди поминання предків. Люди вірили, що душі померлих потребують допомоги та підтримки живих, тому проводили спеціальні ритуали.

З прийняттям християнства традиція поминання померлих збереглася, але набула нового змісту. Церква вчила, що молитви за померлих допомагають їхнім душам знайти спокій і спасіння.

Чому саме суботи?

Вибір субот для поминальних днів не випадковий, адже субота в християнській традиції - це день спокою, відпочинку і молитви.

Вважається, що в цей день душі померлих особливо близькі до живих, і молитви за них мають особливу силу.

Раніше ми писали про те, як правильно обрати квіти для цвинтаря.

А ще розповідали про те, як правильно поводитися під час відвідування цвинтаря.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар ПЦУ і Вікіпедія.

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