Коли батьківські суботи в Україні у жовтні 2024
У жовтні 2024 року в Україні буде дві батьківські суботи - поминальні дні, коли у православних заведено згадувати та вшановувати померлих родичів і йти на кладовище.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли саме цього місяця будуть поминальні батьківські суботи.
Коли батьківські суботи в жовтні
Дмитрівська батьківська субота. Вона зазвичай випадає на суботу перед днем пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського. Цього року це 19 жовтня.
Дмитрівська субота є одним із найважливіших поминальних днів у році для православних християн. У цей день заведено згадувати померлих родичів та друзів, відвідувати могили, молитися за упокій їхніх душ.
26 жовтня - Кузьмина поминальна субота. Свою назву цей день отримав від імені святого Кузьми.
Як і в інші поминальні дні, люди відвідують церкву, ставлять свічки за упокій померлих і замовляють поминальну службу.
Після церкви люди йдуть на кладовища, щоб впорядкувати могили, покласти квіти та помолитися.
Після відвідування кладовища заведено влаштовувати поминальну трапезу, на якій згадують померлих і діляться спогадами про них.
Що треба робити у батьківську суботу і що категорично заборонено
У батьківські суботи існують певні традиції та правила, яких варто дотримуватися.
Що треба робити:
- відвідати храм, замовити сорокоуст або літургію, подати записку з іменами померлих родичів
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молитися за упокій душ померлих, як праведників, так і грішників
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піти на кладовище, прибрати могили рідних та занедбані могили, запалити лампадку та помолитися
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поставити свічки за упокій у храмі
Що не можна робити:
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говорити погано про померлих
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сперечатися і лаятися (особливо з родичами)
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відмовляти в милості нужденним
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залишати їжу на могилах і розпивати алкоголь на кладовищі
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перетворювати поминальну трапезу в гучне застілля
Дотримання цих правил допоможе зберегти духовний зміст батьківських субот та вшанувати пам’ять померлих належним чином.
Чому батьківські суботи називаються так?
Назва "батьківські" пов'язана з тим, що в першу чергу під час цих субот віруючі моляться за упокій своїх батьків.
Однак, це поняття розширюється й охоплює всіх померлих родичів та близьких. Слово "батьки" в цьому контексті має більш глибокий сенс і означає предків, тих, хто пішов до іншого світу.
Історія виникнення батьківських субот
Точну дату появи традиції батьківських субот встановити досить складно. Вважається, що вона сформувалася поступово і має давнє коріння, яке сягає ще до прийняття християнства.
Так, ще у дохристиянські часи у багатьох культурах існували обряди поминання предків. Люди вірили, що душі померлих потребують допомоги та підтримки живих, тому проводили спеціальні ритуали.
З прийняттям християнства традиція поминання померлих збереглася, але набула нового змісту. Церква вчила, що молитви за померлих допомагають їхнім душам знайти спокій і спасіння.
Чому саме суботи?
Вибір субот для поминальних днів не випадковий, адже субота в християнській традиції - це день спокою, відпочинку і молитви.
Вважається, що в цей день душі померлих особливо близькі до живих, і молитви за них мають особливу силу.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар ПЦУ і Вікіпедія.