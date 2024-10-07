Свято веселок і блискавок. Астролог розповіла, що таке Хварна і як ця подія вплине на долі людей

Вженастало свято Хварни - важлива зороастрійська подія. І мало хто знає, що саме через це 7 жовтня варто звертати увагу на веселки та блискавки.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що принесе це свято та як зробити так, щоб бажання здійснилися.

Що таке свято Хварни

"У зороастрійській традиції, коли Сонце заходить до 15 градусу Зодіакального знаку Терези (у 2024 році це відбудеться 6 жовтня о 21:41 за київським часом) і до його переходу до 16 градусу (у 2024 році - 7 жовтня о 22:00 за київським часом), відзначається свято Хварни", - розповіла Соловйова.

"Хварна - це божественна благодать, частинка божественної сили та мудрості, яка дарується для здійснення певної місії, призначеної конкретній людині. Завдяки їй можна отримати та розкрити в собі надзвичайні здібності", - пояснила вона.

Також астролог назвала здібності, які можна розкрити завдяки цьому святу. Це розуміння складних процесів цього світу, розкриття таємниць, величезні сили, що дозволяють подолати будь-які небезпеки та перепони, здатність до реформаторства, випередження свого часу, пророче передбачення ситуацій.

"Хварна дарує просвітлення, велич, а також символізує свободу, священну у зороастрійців: вони вважали її основою розвитку людини та суспільства в цілому. Особливо важливою для них була свобода вибору, за допомогою якої кожен може розпоряджатися собою та своєю долею", - зазначила експерт.

Що таке Хварна (ілюстрація: freepik.com)

Вважалось, що більшу частину нашого життя вирішено наперед і пов'язано з нашими минулими справами, з тим вибором, який ми колись зробили, а також - зі справами наших предків і попередніх поколінь.

Але Хварна, наголошує астролог, дарує нам шанс зробити повний переворот і вийти з-під цієї залежності, гніту карми, звільнитися від усього старого та непотрібного. Вона не лише звільняє від рабства долі, а й підносить над обмеженням часу.

"До людей з цим Божим даром Вищі Сили виявляють особливу прихильність і відзначають через несподівані, непередбачувані події, миттєвий вихід із замкненого кола, карколомні перетворення, постійну потребу у пошуку нового та зіткнення з тим, чого ніколи ще раніше не бувало" - пояснила Соловйова.

"Одним з найдавніших символів Хварни була блискавка, а людину, в якої вона з’явилась, зазвичай зображували з німбом, що світиться. Цей божественний вогонь трансформує як внутрішній світ, так й зовнішній вигляд, і якщо людина отримала цей дар, то в неї на тілі з’являються певні ознаки. Також виявити наявність Хварни можна за індивідуальним гороскопом", - додала вона.

Коли настає Хварна (ілюстрація: freepik.com)

Чим особливе свято Хварни

Цю подію пов'язано з гумором, приємними несподіванками та сюрпризами, цього дня жартують, показують трюки, їдять різноманітні солодощі, печуть коржики та хліб, запалюють 8 ритуальних вогнів.

Вважається, що якщо у цей день людина пройде під веселкою або ж побачить її поруч - вона отримає Хварну. І взагалі у цю добу особливо уважно треба спостерігати за небом і намагатися вловити знаки долі.

"Цікаво, що саме на цей період припадає активність зоряного дощу "Драконіди" - це незвичайний та непередбачуваний метеорний потік. На відміну від інших, яких добре видно перед світанком, цей найкраще спостерігати ввечері", - зазначила астролог.

Зазвичай він дарує не більше 10 метеорів на годину, проте траплялися випадки, коли він радував спостерігачів сотнями яскравих іскор, що парять.

"Сузір'я Дракону, в якому знаходиться його радіант, з астрологічної точки зору означає, що поєднання меркантильних інтересів із почуттям найвищої справедливості може призвести до краху, якщо найвищі цінності не стануть головними. Тому загадуючи бажання у цей період, зважайте на це", - порадила Соловйова.