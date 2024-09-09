Йом Кіпур 2024: історія, правила і традиції свята

Дата свята

Йом-Кіпур - це День Искуплення, який завершує сорокаденний період духовного очищення. Цей період починається з тридцяти днів місяця Елул, присвячених підбиванню підсумків минулого року.

Після цього слідують "десять днів покаяння", що тривають з Судного дня (Рош-Гашана) до Йом-Кіпура. Саме в Йом-Кіпур підтверджується вирок, винесений кожному на наступний рік.

У 2024 році Йом-Кіпур випадає на 11-12 жовтня.

Історія свята

Йом-Кіпур, або Судний день - це особливий день, коли Всевишній, Яхве, проводить суд над душами людей. Рішення, яке ухвалюється, записується в Книгу Життя та Смерті і скріплюється печаткою.

Свято розпочинається з вечора першого дня і завершується звуком Шофара, що символізує завершення святкування. Це свято відзначає подію, коли Мойсей отримав 10 заповідей від Бога і приніс їх людям.

Напередодні Йом-Кіпур проводять святковий вечір під назвою Сеуда Мафсекет. В цей день віряни повинні зосередитися на духовних роздумах і молитвах, зокрема на молитві Ізкор, де згадують померлих родичів. Традиційно кожен чоловік запалює "свічу життя" у домі, яка горить до кінця свята.

Під час Йом-Кіпур традиційно бажають один одному, щоб їхні імена були записані в Книгу Життя і скріплені печаткою. В кінці святкування читають молитву Нємулу, коли небесні ворота закриваються до наступного року, що символізує завершення дня очищення і покаяння.

Основні правила та традиції

Йом Кіпур - це важливий день у єврейській традиції, присвячений духовному очищенню та покаянню. Для того, щоб цей день пройшов якнайкраще, важливо дотримуватися кількох основних правил та традицій:

Підготовка до свята. Перед Йом Кіпур важливо оцінити свої вчинки за минулий рік і підготуватися внутрішньо. Це допоможе краще виконати ритуали і молитви.

Перед Йом Кіпур важливо оцінити свої вчинки за минулий рік і підготуватися внутрішньо. Це допоможе краще виконати ритуали і молитви. Умови для очищення. Духовне очищення в Йом Кіпур включає тшуву (спокутування гріхів) та примирення з близькими. Прощення від Всевишнього можна отримати через тшуву, а прощення від людей - лише якщо вони самі пробачать і примиряться.

Духовне очищення в Йом Кіпур включає тшуву (спокутування гріхів) та примирення з близькими. Прощення від Всевишнього можна отримати через тшуву, а прощення від людей - лише якщо вони самі пробачать і примиряться. Обмеження на день свята. У Йом Кіпур заборонено займатися певними матеріальними справами: їсти та пити, умиватися, користуватися пахощами та лосьйонами, мати подружні стосунки та носити шкіряне взуття. Це допомагає сконцентруватися на духовному аспекті життя.

У Йом Кіпур заборонено займатися певними матеріальними справами: їсти та пити, умиватися, користуватися пахощами та лосьйонами, мати подружні стосунки та носити шкіряне взуття. Це допомагає сконцентруватися на духовному аспекті життя. Святковий характер. Попри суворі обмеження і важкий піст, Йом Кіпур вважається одним з найсвітліших і найважливіших свят у єврейській традиції. Це день для покаяння, молитви й очищення, коли єврейський народ з'єднується з Творцем.

Попри суворі обмеження і важкий піст, Йом Кіпур вважається одним з найсвітліших і найважливіших свят у єврейській традиції. Це день для покаяння, молитви й очищення, коли єврейський народ з'єднується з Творцем. Дотримання свята в Ізраїлі. В Ізраїлі навіть світські євреї дотримуються Йом Кіпур. В цей день зупиняються заводи, закриваються громадські заклади, відключається телебачення, не працює транспорт і аеропорти.

В Ізраїлі навіть світські євреї дотримуються Йом Кіпур. В цей день зупиняються заводи, закриваються громадські заклади, відключається телебачення, не працює транспорт і аеропорти. Духовний підйом. Мідраш вчить, що під час Йом Кіпур євреї стають подібними до ангелів - без взуття, стоять, не їдять і не п'ють. Це символізує їхню чистоту, відокремленість від матеріального світу і мир між людьми.

Дотримання цих правил і традицій допомагає глибше пережити свято Йом Кіпур і досягти справжнього духовного очищення.