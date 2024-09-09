Йом Кипур 2024 года: история, правила и традиции праздника

Дата праздника

Йом-Кипур - это День Искупления, завершающий сорокадневный период духовного очищения. Этот период начинается с тридцати дней месяца Элул, посвященных подведению итогов прошлого года.

После этого следуют "десять дней покаяния", продолжающиеся с Судного дня (Рош-Гашана) в Йом-Кипур. Именно в Йом-Кипуре подтверждается приговор, вынесенный каждому на следующий год.

В 2024 году Йом-Кипур выпадает на 11-12 октября.

История праздника

Йом-Кипур, или Судный день - это особый день, когда Всевышний, Яхве, проводит суд над душами людей. Принимаемое решение записывается в Книгу Жизни и Смерти и скрепляется печатью.

Праздник начинается с вечера первого дня и завершается звуком Шофара, что символизирует завершение празднования. Этот праздник отмечает событие, когда Моисей получил 10 заповедей Бога и принес их людям.

В преддверии Йом-Кипур проводят праздничный вечер под названием Сеуда Мафсекет. В этот день верующие должны сосредоточиться на духовных размышлениях и молитвах, в частности, на молитве Изкор, где вспоминают умерших родственников. Традиционно каждый мужчина зажигает "свечу жизни" в доме, который горит до конца праздника.

Во время Йом-Кипура традиционно желают друг другу, чтобы их имена были записаны в Книгу Жизни и скреплены печатью. В конце празднования читают молитву Немулу, когда небесные ворота закрываются до следующего года, что символизирует завершение дня очищения и покаяния.

Основные правила и традиции

Йом Кипур - это важный день в еврейской традиции, посвященный духовному очищению и покаянию. Для того чтобы этот день прошел наилучшим образом, важно соблюдать несколько основных правил и традиций:

Подготовка к празднику. Перед Йом Кипур важно оценить свои поступки за прошлый год и подготовиться внутрь. Это поможет лучше совершить ритуалы и молитвы.

Перед Йом Кипур важно оценить свои поступки за прошлый год и подготовиться внутрь. Это поможет лучше совершить ритуалы и молитвы. Условия очистки. Духовное очищение в Йом Кипур включает тшуву (искупление грехов) и примирение с близкими. Прощение от Всевышнего можно получить через тшуву, а прощение от людей - только если они сами простят и примирятся.

Духовное очищение в Йом Кипур включает тшуву (искупление грехов) и примирение с близкими. Прощение от Всевышнего можно получить через тшуву, а прощение от людей - только если они сами простят и примирятся. Ограничение в день праздника. В Йом Кипур запрещено заниматься определенными материальными делами: есть и пить, умываться, пользоваться ароматами и лосьонами, иметь супружеские отношения и носить кожаную обувь. Это помогает сконцентрироваться на духовном аспекте жизни.

В Йом Кипур запрещено заниматься определенными материальными делами: есть и пить, умываться, пользоваться ароматами и лосьонами, иметь супружеские отношения и носить кожаную обувь. Это помогает сконцентрироваться на духовном аспекте жизни. Праздничный характер. Несмотря на строгие ограничения и тяжелый пост, Йом Кипур считается одним из самых светлых и важных праздников в еврейской традиции. Это день для покаяния, молитвы и очищения, когда еврейский народ соединяется с Творцом.

Несмотря на строгие ограничения и тяжелый пост, Йом Кипур считается одним из самых светлых и важных праздников в еврейской традиции. Это день для покаяния, молитвы и очищения, когда еврейский народ соединяется с Творцом. Соблюдение праздника в Израиле. В Израиле даже светские евреи придерживаются Йом Кипура. В этот день останавливаются заводы, закрываются общественные заведения, отключается телевидение, не работает транспорт и аэропорты.

В Израиле даже светские евреи придерживаются Йом Кипура. В этот день останавливаются заводы, закрываются общественные заведения, отключается телевидение, не работает транспорт и аэропорты. Духовный подъем. Мидраш учит, что во время Йом Кипур евреи становятся подобными ангелам – без обуви, стоят, не едят и не пьют. Это символизирует их чистоту, обособленность материального мира и мир между людьми.

Соблюдение этих правил и традиций помогает глубже пережить праздник Йом Кипур и достичь подлинного духовного очищения.