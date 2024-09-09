Йом Кипур 2024 года: история, правила и традиции праздника

Йом Кипур - это один из важнейших еврейских праздников, известный как День Искупления, завершающий период духовного очищения. Это время глубоких молитв, покаяния и соблюдения традиций, помогающих евреям духовно подготовиться к новому году.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда День Искупления в 2024 году, а также историю и традиции праздника.
Йом-Кипур - это День Искупления, завершающий сорокадневный период духовного очищения. Этот период начинается с тридцати дней месяца Элул, посвященных подведению итогов прошлого года.
После этого следуют "десять дней покаяния", продолжающиеся с Судного дня (Рош-Гашана) в Йом-Кипур. Именно в Йом-Кипуре подтверждается приговор, вынесенный каждому на следующий год.
В 2024 году Йом-Кипур выпадает на 11-12 октября.
Йом-Кипур, или Судный день - это особый день, когда Всевышний, Яхве, проводит суд над душами людей. Принимаемое решение записывается в Книгу Жизни и Смерти и скрепляется печатью.
Праздник начинается с вечера первого дня и завершается звуком Шофара, что символизирует завершение празднования. Этот праздник отмечает событие, когда Моисей получил 10 заповедей Бога и принес их людям.
В преддверии Йом-Кипур проводят праздничный вечер под названием Сеуда Мафсекет. В этот день верующие должны сосредоточиться на духовных размышлениях и молитвах, в частности, на молитве Изкор, где вспоминают умерших родственников. Традиционно каждый мужчина зажигает "свечу жизни" в доме, который горит до конца праздника.
Во время Йом-Кипура традиционно желают друг другу, чтобы их имена были записаны в Книгу Жизни и скреплены печатью. В конце празднования читают молитву Немулу, когда небесные ворота закрываются до следующего года, что символизирует завершение дня очищения и покаяния.
Йом Кипур - это важный день в еврейской традиции, посвященный духовному очищению и покаянию. Для того чтобы этот день прошел наилучшим образом, важно соблюдать несколько основных правил и традиций:
Соблюдение этих правил и традиций помогает глубже пережить праздник Йом Кипур и достичь подлинного духовного очищения.
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