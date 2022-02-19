Йогурт без йогуртницы и закваски дома: просто смешайте два ингредиента

Приготовить вкусный домашний йогурт без закваски и даже йогуртницы, как оказалось, проще, чем может показаться. Для этого понадобится всего два ингредиента и несколько часов на сквашивание.
Как это сделать, рассказала блогер Alina FooDee.
Молоко - 400-500 г
Йогурт густой или жидкий - 1-2 ст. л.
Йогурт готов!
Важно помнить, что йогурт нельзя делать в металлической посуде. Зато подойдет стеклянная, керамическая или эмалированная.
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