ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тонкие ажурные блинчики, которые никогда не рвутся: просто добавьте "особенную" воду

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 17:00
Тонкие ажурные блинчики, которые никогда не рвутся: просто добавьте "особенную" воду Фото: Как приготовить роскошные блины (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В преддверии Масленицы 2022 пришло время запасаться рецептами и вспоминать секреты и тонкости приготовления тонких ажурных блинов, в которые можно завернуть любую начинку.

Как сделать, чтобы блины были тончайшими и в то же время не рвались, пишут Belnovosti.

Секрет таких блинов в добавлении в тесто крутого кипятка.

Ингредиенты:

  • 300 мл молока;
  • 150 мл крутого кипятка;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 150 г муки;
  • 2 куриных яйца;
  • 50 мл растительного масла.

Пошаговое приготовление блинов

Разбейте яйца, вылейте в миску и, добавив соль и сахар, тщательно перемешайте.

Соль и сахар добавляйте по вкусу, в зависимости от того, с чем будут подаваться блинчики к столу, или от будущей начинки.

Вылейте в эту смесь молоко комнатной температуры и все еще раз перемешайте. После этого добавьте крутой кипяток, перемешайте, затем можно добавлять муку.

Делать это лучше всего в несколько приемов и обязательно просеивать муку через сито. Перемешивайте венчиком до однородного состояния и отсутствия комочков.

В финале добавьте растительное масло, перемешайте, дайте тесту постоять 5-10 минут, разогрейте сковороду и можно печь блины.

Ранее мы писали, как всегда точно измерять ингредиенты для выпечки, чтобы не испортить пироги и торты.

А вот Масленицу, главным атрибутом которой являются блины, мы отпразднуем с 28 февраля по 6 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики