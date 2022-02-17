Тонкие ажурные блинчики, которые никогда не рвутся: просто добавьте "особенную" воду

В преддверии Масленицы 2022 пришло время запасаться рецептами и вспоминать секреты и тонкости приготовления тонких ажурных блинов, в которые можно завернуть любую начинку.

Как сделать, чтобы блины были тончайшими и в то же время не рвались, пишут Belnovosti .

Секрет таких блинов в добавлении в тесто крутого кипятка.

Ингредиенты:

300 мл молока;

150 мл крутого кипятка;

0,5 ч. л. соли;

3 ст. л. сахара;

150 г муки;

2 куриных яйца;

50 мл растительного масла.

Пошаговое приготовление блинов

Разбейте яйца, вылейте в миску и, добавив соль и сахар, тщательно перемешайте.

Соль и сахар добавляйте по вкусу, в зависимости от того, с чем будут подаваться блинчики к столу, или от будущей начинки.

Вылейте в эту смесь молоко комнатной температуры и все еще раз перемешайте. После этого добавьте крутой кипяток, перемешайте, затем можно добавлять муку.

Делать это лучше всего в несколько приемов и обязательно просеивать муку через сито. Перемешивайте венчиком до однородного состояния и отсутствия комочков.

В финале добавьте растительное масло, перемешайте, дайте тесту постоять 5-10 минут, разогрейте сковороду и можно печь блины.