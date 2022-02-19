Йогурт без йогуртниці і закваски вдома: просто змішайте два інгредієнти

Приготувати смачний домашній йогурт без закваски і навіть йогуртниці, як виявилося, простіше, ніж може здатися. Для цього знадобиться всього два інгредієнти і кілька годин на сквашування.

Важливо пам'ятати, що йогурт не можна робити в металевому посуді. Зате підійде скляна, керамічна або емальована ємність.

Раніше ми писали, як спекти тонкі ажурні млинці, які ніколи не рвуться.

Також повідомлялося, як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки, щоб не зіпсувати пироги і торти.